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mercoledì 13 maggio 2026
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Internazionali Bnl d'Italia, un'edizione da record: mai così tanti biglietti venduti!

Certo lo sfondamento delle 400 mila presenze paganti, il traguardo simbolico fissato dal presidente FITP Angelo Binaghi
1 min

Gli Internazionali BNL d’Italia fanno registrare un nuovo record storico ancora prima della conclusione del torneo. Alla data di oggi sono già stati venduti 397.915 biglietti, superando il totale complessivo dell’edizione 2025, chiusa a quota 393.671. Per la giornata di domani è inoltre atteso lo sfondamento della quota delle 400 mila presenze paganti, obiettivo che il Presidente della FITP Angelo Binaghi aveva indicato alla vigilia come traguardo simbolico di questa edizione.

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