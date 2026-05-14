Sinner-Rublev diretta, segui il quarto di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Tennis LIVE
Una giornata di grande tennis al Foro Italico. Torna in campo sul Centrale alle ore 13 il fenomeno Jannik Sinner che sfida il 28enne Andrey Rublev per centrare il suo 32° successo di fila che lo porterebbe sopra il record stabilito da Nole Djokovic nella classifica all-time. Per l'azzurro si tratta del ventiduesimo quarto di finale in un Masters 1000, il sesto di fila.
Nelle sue tre apparizioni in questo Foro Italico, Sinner ha travolto Ofner, Popyrin e Pellegrino senza mai perdere il servizio. Un dominio quasi totale: una sola palla break concessa, subito annullata contro Popyrin. Dall'altra parte della rete ci sarà Andrey Rublev che, sotto la guida dell’ex numero 1 del mondo Marat Safin, sembra aver imboccato la via della qualità dopo aver per anni spremuto tutto da un approccio ossessivo, diventando noto tanto per il suo tennis quanto per le sue frequenti sfuriate. Seguite il quarto di finale sul nostro sito.
13:51
Sinner vince il primo set 6-2
Come da pronostico, Sinner tiene anche questo turno di servizio e chiude la pratica primo set contro Rublev
13:46
Sinner-Rublev 5-2
Il russo crolla nel proprio turno di servizio e regala un altro break a Jannik a zero. Adesso il numero uno al mondo potrà servire per conquistare il primo set
13:45
Sinner-Rublev 4-2
Jannik continua ad essere molto tranquillo nel proprio turno di battuta e, dopo i pericoli scampati sul 2-1, non ha più avuto problemi nel tenere il servizio
13:39
Sinner-Rublev 3-2
Turno di servizio senza grossi problemo per il russo che resta in scia dell'azzurro in questo primo set
13:37
Tanti vip in tribuna
Da Dorothea Wierer a Paolo Maldini, da Adriano Galliani a Massimo Giletti: sono tanti i personaggi famosi presenti sulle tribune del Centrale del tennis
13:36
Sinner-Rublev 3-1
L'azzurro salva due palle break e dopo un game durato 8 minuti riesce a tenere il servizio
13:27
Sinner-Rublev 2-1
Piccoli segnali di risveglio del russo che tiene finalmente il servizio per la gioia del suo angolo e del suo allenatore Marat Safin
13:22
Sinner-Rublev 2-0
Jannik semplicemente perfetto finora: game di servizio tenuto a zero, nessuna speranza per il russo
13:18
Sinner-Rublev 1-0: subito un break per l'azzurro!
Sinner parte subito a razzo e strappa nel primo game del match il servizio all'avversario, capace di sbagliare quattro punti
13:04
Sinner e Rublev in campo, comincia il riscaldamento
Entusiasmo alle stelle un fortissimo applauso ha accolto l'ingresso in campo dei due giocatori. Ovviamente i decibel sono aumentati quando è stato il turno dell'azzurro
12:54
Ci siamo, tra poco i giocatori in campo
Tra pochissimi minuti ci sarà l'ingresso in campo sul Centrale di Sinner e Rublev
12:44
Incognita meteo a Roma
Tempo incerto oggi sulla capitale. Al Foro Italico è previsto un cielo da nuvoloso a molto nuvoloso ma nel pomeriggio non dovrebbero esserci pioggia
12:39
I precedenti tra Sinner e Rublev
È l'undicesima sfida tra i due. Sul rosso conduce Sinner 3-1, in generale siamo sul 7-3 per l'italiano. Due delle vittorie del russo, tra l'altro, sono arrivate nel 2020 e nel 2022 a causa del ritiro di Sinner. Ma la terza è stata una vittoria del moscovita, in tre set a Cincinnati, nell’estate del 2024. Da allora Sinner ha vinto cinque degli ultimi sei incontri, compreso il 6-1, 6-3, 6-4 al Roland Garros dell’anno scorso
12:26
I clamorosi numeri di Sinner
Cinque Masters 1000 consecutivi vinti da Parigi a oggi, 31 partite consecutive vinte in questa categoria di tornei con record di Djokovic eguagliato. I numeri di Sinner sono impressionanti e anche se Rublev rappresenterà un salto di qualità significativo rispetto al livello dei suoi ultimi avversari affrontati, i pronostici sono tutti dalla sua parte
12:00
I precedenti tra Sinner e Rublev
L’ultimo precedente tra i due risale a quasi un anno fa: ottavi di finale del Roland Garros, vittoria di Sinner per 6-1 6-3 6-4 in sede di ottavi di finale
Roma, Centrale del Foro Italico