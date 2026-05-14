Sinner-Rublev diretta, segui il quarto di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Tennis LIVE

Nelle sue tre apparizioni in questo Foro Italico, Sinner ha travolto Ofner, Popyrin e Pellegrino senza mai perdere il servizio. Un dominio quasi totale: una sola palla break concessa, subito annullata contro Popyrin. Dall'altra parte della rete ci sarà Andrey Rublev che, sotto la guida dell’ex numero 1 del mondo Marat Safin, sembra aver imboccato la via della qualità dopo aver per anni spremuto tutto da un approccio ossessivo, diventando noto tanto per il suo tennis quanto per le sue frequenti sfuriate. Seguite il quarto di finale sul nostro sito.

13:51

Sinner vince il primo set 6-2

Come da pronostico, Sinner tiene anche questo turno di servizio e chiude la pratica primo set contro Rublev

13:46

Sinner-Rublev 5-2

Il russo crolla nel proprio turno di servizio e regala un altro break a Jannik a zero. Adesso il numero uno al mondo potrà servire per conquistare il primo set

13:45

Sinner-Rublev 4-2

Jannik continua ad essere molto tranquillo nel proprio turno di battuta e, dopo i pericoli scampati sul 2-1, non ha più avuto problemi nel tenere il servizio

13:39

Sinner-Rublev 3-2

Turno di servizio senza grossi problemo per il russo che resta in scia dell'azzurro in questo primo set

13:37

Tanti vip in tribuna

Da Dorothea Wierer a Paolo Maldini, da Adriano Galliani a Massimo Giletti: sono tanti i personaggi famosi presenti sulle tribune del Centrale del tennis

13:36

Sinner-Rublev 3-1

L'azzurro salva due palle break e dopo un game durato 8 minuti riesce a tenere il servizio

13:27

Sinner-Rublev 2-1

Piccoli segnali di risveglio del russo che tiene finalmente il servizio per la gioia del suo angolo e del suo allenatore Marat Safin

13:22

Sinner-Rublev 2-0

Jannik semplicemente perfetto finora: game di servizio tenuto a zero, nessuna speranza per il russo

13:18

Sinner-Rublev 1-0: subito un break per l'azzurro!

Sinner parte subito a razzo e strappa nel primo game del match il servizio all'avversario, capace di sbagliare quattro punti

13:04

Sinner e Rublev in campo, comincia il riscaldamento

Entusiasmo alle stelle un fortissimo applauso ha accolto l'ingresso in campo dei due giocatori. Ovviamente i decibel sono aumentati quando è stato il turno dell'azzurro

12:54

Ci siamo, tra poco i giocatori in campo

Tra pochissimi minuti ci sarà l'ingresso in campo sul Centrale di Sinner e Rublev

12:44

Incognita meteo a Roma

Tempo incerto oggi sulla capitale. Al Foro Italico è previsto un cielo da nuvoloso a molto nuvoloso ma nel pomeriggio non dovrebbero esserci pioggia

12:39

I precedenti tra Sinner e Rublev

È l'undicesima sfida tra i due. Sul rosso conduce Sinner 3-1, in generale siamo sul 7-3 per l'italiano. Due delle vittorie del russo, tra l'altro, sono arrivate nel 2020 e nel 2022 a causa del ritiro di Sinner. Ma la terza è stata una vittoria del moscovita, in tre set a Cincinnati, nell’estate del 2024. Da allora Sinner ha vinto cinque degli ultimi sei incontri, compreso il 6-1, 6-3, 6-4 al Roland Garros dell’anno scorso

12:26

I clamorosi numeri di Sinner

Cinque Masters 1000 consecutivi vinti da Parigi a oggi, 31 partite consecutive vinte in questa categoria di tornei con record di Djokovic eguagliato. I numeri di Sinner sono impressionanti e anche se Rublev rappresenterà un salto di qualità significativo rispetto al livello dei suoi ultimi avversari affrontati, i pronostici sono tutti dalla sua parte

12:00

I precedenti tra Sinner e Rublev

L’ultimo precedente tra i due risale a quasi un anno fa: ottavi di finale del Roland Garros, vittoria di Sinner per 6-1 6-3 6-4 in sede di ottavi di finale

Roma, Centrale del Foro Italico