Bolelli-Vavassori in semifinale a Roma: battuta la coppia Heliovaara-Patten

Nella giornata di oggi 15 maggio, prima dell'inizio del match tra Darderi e Ruud , che decreterà chi accederà alla finale degli Internazionali d'Italia, la coppia italiana formata da Bolelli e Vavassori ha affrontato il duo composto dal finlandese, Harri Heliövaara, e dall' inglese, Henry Patten, vincendo e accedendo così alla semifinale di Roma per la seconda volta.

Bolelli-Vavassori vincono in due set e accedono alla semifinale

La gara, andata in scena alla SuperTennis Arena, è stata archiviata dalla coppia italiana in poco meno di 2 ore (1 ora e 47 minuti) ed ha regalato a Bolelli e Vavassori la loro seconda semifinale a Roma. Gli italiani, settimi nel ranking, hanno vinto in due set per 7-5; 7-6 (vincendo 7-4 il tie break). Per la prima volta, le coppie si sono affrontate su terra battuta. Gli incontri in totale, prima di questo, erano 7; 5 vittorie per il fillandese e l'inglese e appena 2 per gli italiani, che però, con determinazione, hanno tenuto duro, dando continuità all'ultimo scontro con i numeri 1 del ranking, andato in scena al Masters 1000 di Miami lo scorso marzo, vinto proprio da Bolelli e Vavassori. Con questa vittoria, si portano a 3 vittorie in 8 incontri totali. Nella giornata di domani 15 maggio, giocheranno la gara valida per l'accesso in finale contro i vincenti del doppio Harrison-Skupski contro Arevalo-Pavic.