Darderi, l'entrata per la semifinale a Roma crea polemiche: si scorda di dare la mano al bambino

Un'entrata in campo che senza dubbio non è passata inosservata quella di Luciano Darderi per la semifinale degli Internazionali d'Italia. Il tennista azzurro, alla sua prima semifinale di sempre in un Masters 1000, ha fatto il suo ingresso sul Campo Centrale del Foro Italico a pochi minuti dall'inizio della partita con Casper Ruud con degli occhiali che non sono passati inosservati. Frutto di una scommessa con un amico o di qualche trovata pubblicitaria, sta di fatto che Darderi si è poi anche dimenticato di dare la mano al bambino che solitamente accompagna i giocatori in campo. Sicuramente una svista o un gesto non volontario, che ha però scaturito sui social alcuni commenti molto duri.