Il rovescio a una mano del 14enne Tarlazzi incanta la Young Talent Cup

Capelli lunghi, fascetta, mancino e rovescio a una mano, il tennis del classe 2011 Diego Tarlazzi non passa inosservato. Il campione italiano under 14 in carica è uno degli azzurri che il 15 e il 16 maggio farà parte della squadra azzurra che giocherà la prima edizione della Young Talent Cup organizzata da BNL BNP Paribas . Non solo title sponsor degli Internazionali BNL d’Italia, infatti l’azienda ormai da 8 anni accompagna in Italia - insieme alla Federazione Italiana Tennis e Padel - le migliori promesse del tennis azzurro, aiutandole a emergere. Il programma del gruppo BNP Paribas è attivo a livello globale e ha già aiutato oltre 150 giovani tra i 12 e i 18 anni. Proprio da questo impegno nasce l’idea della Young Talent Cup, che riunisce nella capitale alcuni dei talenti più interessanti del panorama mondiale. L’Italia avrà così l’occasione di confrontarsi con Polonia, Belgio, Francia, Stati Uniti e Canada in un meeting che coinvolgerà complessivamente 24 atleti. La nazionale azzurra per l’occasione sarà capitanata da Tathiana Garbin.

La storia di Diego Tarlazzi

Merito sportivo, unito all'impegno scolastico e al fair play. Questi sono alcuni dei valori per i quali è stato premiato Diego Tarlazzi, uno dei tanti azzurri sostenuti dal progetto. Impegnato sui campi del Foro Italico, il giovane romagnolo ci ha raccontato la propria storia: “Vengo da Lugo, un piccolo paese vicino a Ravenna. Ho iniziato a giocare a tennis a 7 anni vedendo mia mamma e mio zio. Ho iniziato a giocare sul cemento, ma poi per un po’ ho provato altri sport prima di tornare al tennis - racconta il giovane classe 2011, tanto apprezzato per il proprio rovescio a una mano -. Abbiamo introdotto il rovescio a una mano quando avevo 10 anni. Fino a questo momento mi ha aiutato molto come colpo, anche se quando la palla inizierà a viaggiare di più potrei fare un po’ più di fatica. Dovrò abituarmi”.

Roma ha portato bene a Tarlazzi

In questi anni la capitale ha portato abbastanza bene a Tarlazzi, che prima ha vinto un Lemon Bowl proprio sui campi del Foro Italico, mentre lo scorso anno al Tennis Club Parioli si è laureato campione italiano under 14: “Quel successo significa molto per me, ha ripagato i miei sacrifici e la costanza avuta. Vincere i Campionati Italiani mi ha fatto capire che mettendocela tutta posso farcela. A livello europeo la palla pesa di più e gira di più, sto lavorando molto. Poter giocare la Young Talent Cup è una bella occasione per tantissimi motivi, siamo pronti ad affrontare squadre molto forti”.