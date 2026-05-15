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venerdì 15 maggio 2026
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Sinner-Medvedev, quando si riprende: semifinale Internazionali d'Italia, la pioggia cambia il programma, orario e dove vederla in tv

La sfida è stata interrotta nel corso del terzo set quando il numero uno al mondo si trovava in vantaggio 4-2 dopo aver perso il secondo
2 min
Tagsjannik sinnerDaniil MedvedevInternazionali d'Italia

È stata interrotta nel corso del terzo set la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo, dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 6-2 ha perso il secondo per 7-5 e si è poi portato in vantaggio sul 4-2 prima che arrivasse la pioggia a costringere la giudice di sedia a sospendere la partita e a rimandarla alla giornata di sabato. 

Sinner-Medvedev, orario e quando si gioca

La sfida tra Sinner e Medvedev, valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia, riprenderà dopo l'interruzione sabato 16 maggio sul Campo Centrale non prima delle ore 15:00.

Sinner-Medvedev, i precedenti

L'azzurro è avanti 9-7 nei confronti diretti. Nell'unico sfida stagionale, in finale nel Masters 1000 di Indian Wells, si è imposto per 7-6 7-6. L'ultima vittoria di Medvedev risale invece al 2024, nei quarti a Wimbledon. Curiosamente, nessuno di questi sedici precedenti è andato in scena sulla terra battuta.

Dove vedere la partita in tv

Il Masters 1000 di Roma sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e la novità Diretta Tennis) e in streaming su NOW. Inoltre, ogni giorno viene trasmesso un match in chiaro su TV8.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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