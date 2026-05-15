Sinner-Medvedev, quando si riprende: semifinale Internazionali d'Italia, la pioggia cambia il programma, orario e dove vederla in tv

È stata interrotta nel corso del terzo set la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev valida per la semifinale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo, dopo aver conquistato il primo set con il punteggio di 6-2 ha perso il secondo per 7-5 e si è poi portato in vantaggio sul 4-2 prima che arrivasse la pioggia a costringere la giudice di sedia a sospendere la partita e a rimandarla alla giornata di sabato.