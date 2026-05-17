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Mattarella sarà alla finale degli Internazionali: il Presidente in mattinata ha fatto visita ai feriti di Modena

Confermata la presenza del Capo dello Stato al Foro Italico per assistere alla finale che vedrà opposto Jannik Sinner e Casper Ruud
1 min
Tagsjannik sinnerSergio MattarellaInternazionali d'Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d'Italia che vedrà opposto Jannik Sinner a Casper Ruud. È stata confermata la presenza a Roma del Capo dello Stato, che nella mattinata si era recato a Modena dove un uomo di 31 anni nella giornata di sabato ha falciato con l'auto otto passanti, ferendone gravemente quattro, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo.

Mattarella sarà a Roma per la finale di Sinner

Come si apprende dal Quirinale, Mattarella nella giornata di sabato aveva immediatamente chiamato il sindaco di Modena Massimo Mezzetti per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini "che con coraggio hanno bloccato il colpevole". Nonostante l'impegno, Mattarella sarà comunque al Foro Italico per la finale maschile, in programma alle 17:00. Il Presidente della Repubblica dovrebbe arrivare a Roma in elicottero.

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