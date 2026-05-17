Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà al Foro Italico per assistere alla finale degli Internazionali d'Italia che vedrà opposto Jannik Sinner a Casper Ruud. È stata confermata la presenza a Roma del Capo dello Stato, che nella mattinata si era recato a Modena dove un uomo di 31 anni nella giornata di sabato ha falciato con l'auto otto passanti, ferendone gravemente quattro, e ha accoltellato un passante che cercava insieme ad altri di bloccarlo.