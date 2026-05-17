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domenica 17 maggio 2026
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Quanto ha vinto Sinner agli Internazionali: il montepremi è incredibile!

Il numero uno al mondo ha conquistato il sesto titolo di fila in un Masters 1000 battendo in finale Casper Ruud al Foro Italico
1 min
Tagsjannik sinnerInternazionali d'Italia

Jannik Sinner è il nuovo Re di Roma. Dopo i successi di Montecarlo e Madrid, il numero uno al mondo vince anche l'ultimo Masters 1000 sul rosso della stagione. Si tratta anche del sesto trionfo di fila in questa categoria di tornei che gli ha permesso di completare il Career Golden Masters, ovvero la vittoria di tutti i "1000" del circuito. Oltre ai punti in classifica, grazie al titolo agli Internazionali d'Italia, Sinner incassa anche un assegno da oltre un milione di euro, per l'esattezza ben €1.007.165.

Internazionali d'Italia, il monterpremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.165

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