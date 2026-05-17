Quanto ha vinto Sinner agli Internazionali: il montepremi è incredibile!

Jannik Sinner è il nuovo Re di Roma. Dopo i successi di Montecarlo e Madrid, il numero uno al mondo vince anche l'ultimo Masters 1000 sul rosso della stagione. Si tratta anche del sesto trionfo di fila in questa categoria di tornei che gli ha permesso di completare il Career Golden Masters, ovvero la vittoria di tutti i "1000" del circuito. Oltre ai punti in classifica, grazie al titolo agli Internazionali d'Italia, Sinner incassa anche un assegno da oltre un milione di euro, per l'esattezza ben €1.007.165.