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Quando torna in campo Sinner dopo il titolo a Roma

Il numero uno al mondo è diventato il giocatore più giovane di sempre a completare il Career Golden Masters grazie al trionfo al Foro Italico
1 min
Tagsjannik sinnerInternazionali d'ItaliaRoland Garros

Una stagione sul rosso praticamente perfetta finora per Jannik Sinner, che conquista anche il suo primo titolo in carriera agli Internazionali d'Italia. Dopo essersi arreso in finale lo scorso anno a Carlos Alcaraz, il numero uno al mondo ha superato Casper Ruud nell'ultimo atto del 2026 al Foro Italico riuscendo a mettere le mani sul sesto titolo consecutivo nei Masters 1000 e diventando il più giovane giocatore della storia a completare il Career Golden Masters.

Quando torna in campo Sinner dopo Roma

Dopo aver conquistato il suo terzo titolo "1000" sulla terra battuta in questa stagione facendo seguito ai trionfi di Montecarlo e Madrid, per Sinner sarà tempo di prendersi una settimana di riposo. L'altoatesino, ancora imbattuto sul rosso nel 2026, tornerà in campo al Roland Garros per il secondo Slam della stagione il cui main draw scatterà il 24 maggio per quanto riguarda il main draw. Testa di serie numero uno, Jannik punterà a conquistare l'ultimo grande evento che ancora manca al suo palmares: l'obiettivo è migliorare il risultato dello scorso anno, quando perse in finale contro Alcaraz.

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