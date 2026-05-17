Vavassori e Bolelli in lacrime dopo il successo a Roma: il discorso e il pianto durante la premiazione

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono diventati la prima coppia azzurra nella storia a trionfare agli Internazionali d'Italia . Grazie al successo ottenuto al match tie-break su Marcel Granollers e Horacio Zeballos , gli italiani hanno conquistato il decimo titolo di coppia della loro carriera a livello di circuito maggiore, il terzo stagionale dopo Rotterdam e Miami . Un successo di prestigio arrivato dopo un periodo difficile, a pochi giorni dalla scomparsa del papà di Bolelli.

Bolelli e Vavassori in lacrime durante la premiazione

Durante la consegna dei trofei, non sono mancati i momenti di commozione per i discorsi dei due vincitori. "Questo trofeo non è nostro, ma appartiene a tutti voi che ci avete sostenuto dal primo giorno fino ad oggi - le parole di Bolelli -. Wave... (riferendosi a Vavassori, ndr) è un torneo che nasce da uno sforzo immenso, da un periodo davvero difficile. Per me è un onore essere in campo con te; stai prolungando la mia carriera. Spero che potremo raggiungere altri grandi traguardi. Dedico questo trofeo a mia madre, a casa, grazie infinite". Questo invece il discorso toccante di Vavassori: "Grazie a Simo per le belle parole, condividere questo percorso con te è bellissimo. Ringrazio il mio team, quand’ero piccolino… poterlo condividere con mio padre, è stato un percorso lungo. Poter scrivere il mio nome su questo torneo è una cosa inimmaginabile".