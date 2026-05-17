Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 17 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner trionfa a Roma e fa la storia: vince anche l'ultimo "1000" e completa il Career Golden Masters

Per il numero uno al mondo è arrivato il sesto titolo consecutivo nei Masters 1000, il terzo sulla terra rossa dopo Montecarlo e Madrid
1 min
Tagsjannik sinnerInternazionali d'Italia

Jannik Sinner conquista il suo primo titolo agli Internzionali d'Italia. Grazie al successo ottenuto in finale su Casper Ruud, il numero uno al mondo è diventato il primo azzurro dopo cinquant'anni, da Adriano Panatta nel 1976, a trionfare sui campi del Foro Italico di Roma. Una vittoria storica che permette a Sinner a soli 24 anni di completare il Career Golden Masters, secondo giocatore nella storia a riuscirci ma il più giovane di sempre a farlo. Con il trofeo nel torneo di casa, l'altoatesino ha infatti aggiunto al suo palmares anche l'ultimo Masters 1000 che ancora mancava alla collezione.

Sinner completa il Career Golden Masters

Sul Campo Centrale Sinner ha ottenuto il 29° titolo della sua carriera, il decimo "1000" e il sesto di fila da Parigi 2025. Con il trionfo a Roma, il numero uno al mondo ha ora messo le mani su tutti e nove i Masters 1000 presenti nel circuito: un traguardo straordinario raggiunto solamente da Novak Djokovic che lo ottenne nel 2018. Il serbo è però ancora l'unico ad aver vinto ogni torneo "1000" almeno due volte. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Da non perdere

Mattarella assiste alla finale di SinnerVavassori e Bolelli in lacrime dopo il titolo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS