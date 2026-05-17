Sinner trionfa a Roma e fa la storia: vince anche l'ultimo "1000" e completa il Career Golden Masters
Jannik Sinner conquista il suo primo titolo agli Internzionali d'Italia. Grazie al successo ottenuto in finale su Casper Ruud, il numero uno al mondo è diventato il primo azzurro dopo cinquant'anni, da Adriano Panatta nel 1976, a trionfare sui campi del Foro Italico di Roma. Una vittoria storica che permette a Sinner a soli 24 anni di completare il Career Golden Masters, secondo giocatore nella storia a riuscirci ma il più giovane di sempre a farlo. Con il trofeo nel torneo di casa, l'altoatesino ha infatti aggiunto al suo palmares anche l'ultimo Masters 1000 che ancora mancava alla collezione.
Sinner completa il Career Golden Masters
Sul Campo Centrale Sinner ha ottenuto il 29° titolo della sua carriera, il decimo "1000" e il sesto di fila da Parigi 2025. Con il trionfo a Roma, il numero uno al mondo ha ora messo le mani su tutti e nove i Masters 1000 presenti nel circuito: un traguardo straordinario raggiunto solamente da Novak Djokovic che lo ottenne nel 2018. Il serbo è però ancora l'unico ad aver vinto ogni torneo "1000" almeno due volte.