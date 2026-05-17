Sinner trionfa a Roma e fa la storia: vince anche l'ultimo "1000" e completa il Career Golden Masters

Jannik Sinner conquista il suo primo titolo agli Internzionali d'Italia . Grazie al successo ottenuto in finale su Casper Ruud , il numero uno al mondo è diventato il primo azzurro dopo cinquant'anni, da Adriano Panatta nel 1976, a trionfare sui campi del Foro Italico di Roma. Una vittoria storica che permette a Sinner a soli 24 anni di completare il Career Golden Masters , secondo giocatore nella storia a riuscirci ma il più giovane di sempre a farlo. Con il trofeo nel torneo di casa, l'altoatesino ha infatti aggiunto al suo palmares anche l'ultimo Masters 1000 che ancora mancava alla collezione .

Sinner completa il Career Golden Masters

Sul Campo Centrale Sinner ha ottenuto il 29° titolo della sua carriera, il decimo "1000" e il sesto di fila da Parigi 2025. Con il trionfo a Roma, il numero uno al mondo ha ora messo le mani su tutti e nove i Masters 1000 presenti nel circuito: un traguardo straordinario raggiunto solamente da Novak Djokovic che lo ottenne nel 2018. Il serbo è però ancora l'unico ad aver vinto ogni torneo "1000" almeno due volte.