Panatta rivela: "Dopo l'abbraccio ho detto a Sinner, 'Voglio premiarti anche al Roland Garros', e lui..."
L'abbraccio sul palco tra Sinner e Panatta resterà nella storia del tennis italiano. Dopo 50 anni c'è stato il passaggio di testimone e Adriano rivela di aver provato a strappare una promessa a Jannik. "Dopo quell'abbraccio ci siamo parlati un po’ - ha detto - gli ho detto ti aspetto al Roland Garros perché voglio premiarti anche lì e lui mi ha detto, ‘Speriamo dai, forza, ci vediamo a Parigi’. Ma lui è un bravissimo ragazzo”. Panatta non aveva dubbi sull'esito finale di questo match: "Lo sapevo che Sinner avrebbe vinto per cui non ero così in ansia, poi volevo consegnare il testimone a lui che è il più forte giocatore del mondo per cui per me è anche un grandissimo motivo di orgoglio. Poi è un bravissimo ragazzo, al di là che è un fuoriclasse e un campione, è un ragazzo per bene, educato, cosa gli si può dire”.
L'emozione del ritorno al Foro Italico
“L’emozione di tornare qua dentro? Io sono un vecchio cinico romano, per cui è logico che quando il pubblico mi ha fatto quell’applauso all’inizio mi ha fatto molto piacere". Emozionato anche Sinner, che sul palco si è rivolto al Presidente della Repubblica chiamandolo, il signor Mattarella. Panatta Sorride: "Come deve chiamarlo, signor Presidente?"
Panatta sulla vittoria di Sinner a Roma
"Vedere Jannik vincere al Centrale del Foro Italico ha qualcosa di speciale - le parole di Panatta prima di lasciare il Foro Italico -. Qui ho vissuto un giorno che mi ha cambiato la vita nel '76, e ritrovare oggi un italiano capace di imporsi con questa personalità e questo gioco mi fa davvero piacere. Contro un avversario solido come Casper Ruud ha mostrato maturità, calma e coraggio nei momenti importanti. Il pubblico romano aspettava un momento così e sa riconoscere chi entra in campo con rispetto e carattere, e Jannik oggi se l'è preso tutto. Jannik è un esempio per tutti, gli faccio le mie congratulazioni".