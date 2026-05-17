L'abbraccio sul palco tra Sinner e Panatta resterà nella storia del tennis italiano. Dopo 50 anni c'è stato il passaggio di testimone e Adriano rivela di aver provato a strappare una promessa a Jannik. "Dopo quell'abbraccio ci siamo parlati un po’ - ha detto - gli ho detto ti aspetto al Roland Garros perché voglio premiarti anche lì e lui mi ha detto, ‘Speriamo dai, forza, ci vediamo a Parigi’. Ma lui è un bravissimo ragazzo”. Panatta non aveva dubbi sull'esito finale di questo match: "Lo sapevo che Sinner avrebbe vinto per cui non ero così in ansia, poi volevo consegnare il testimone a lui che è il più forte giocatore del mondo per cui per me è anche un grandissimo motivo di orgoglio. Poi è un bravissimo ragazzo, al di là che è un fuoriclasse e un campione, è un ragazzo per bene, educato, cosa gli si può dire”.