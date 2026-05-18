Moutet si abbassa i pantaloni per la disperazione: il momento imbarazzante nell'ATP 500 di Amburgo
Restare letteralmente in mutande. Ma su un campo da tennis e davanti ad un intero stadio. Sembra un sogno degno di essere sottoposto ad uno psicologo e invece è realtà, perché se c'è di mezzo Corentin Moutet, tutto può succedere. È accaduto nel corso del match tra l'estroso transalpino e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, valido per il primo turno del Torneo Atp 500 di Amburgo. E ovviamente non è stato un 'incidente'.
Dopo cinque contro break falliti, è rimasto in mutande
L'esibizione imbarazzante non è arrivata in capo ad una maratona tennistica, con nervi a fior di pelle ed energie in riserva, ma nel quarto game del primo set, quando Moutet, dopo aver fallito cinque palle del contro break si è visto infilare dal passante del rivale. Solitamente il francese sfoga la sua frustrazione sulla malcapitata racchetta, ma Corentin è diverso e stavolta la risparmia e si abbassa i pantaloni per qualche secondo, come a dire: "Sono rimasto in mutande".
Per la cronaca, strano a dirsi dopo un approccio così 'sereno', Moutet ha perso la partita in due set con un doppio 6-4 a favore di Davidovich Fokina, collezionando la terza eliminazione consecutiva al primo turno.