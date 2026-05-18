Moutet si abbassa i pantaloni per la disperazione: il momento imbarazzante nell'ATP 500 di Amburgo

Restare letteralmente in mutande. Ma su un campo da tennis e davanti ad un intero stadio. Sembra un sogno degno di essere sottoposto ad uno psicologo e invece è realtà, perché se c'è di mezzo Corentin Moutet, tutto può succedere. È accaduto nel corso del match tra l'estroso transalpino e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, valido per il primo turno del Torneo Atp 500 di Amburgo. E ovviamente non è stato un 'incidente'.