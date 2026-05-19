Sorteggio Roland Garros: data, orario, dove vederlo in tv e i possibili avversari di Sinner

Manca ormai meno di una settimana all'inizio del Roland Garros , il secondo Slam della stagione in programma dal 24 maggio al 7 giugno sulla terra rossa di Parigi . Occhi puntati ovviamente su Jannik Sinner che ha l'obiettivo di conquistare l'ultimo Major che ancora manca alla sua bacheca. Gli altri azzurri in gara saranno Flavio Cobolli , Luciano Darderi , Lorenzo Sonego , Mattia Bellucci , Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi mentre non ci sarà Lorenzo Musetti , semifinalista lo scorso anno, costretto a rinunciare al torneo per un infortunio. Al femminile al via Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto .

Roland Garros, orario e dove seguire il sorteggio

Il sorteggio del tabellone principale del Roland Garros è previsto per giovedì 21 maggio alle ore 14:00. Non ci sarà copertura televisiva, ma sarà possibile seguire la diretta della cerimonia in streaming su Discovery+ ed HBO Max.

I possibili avversari di Sinner

Testa di serie numero uno del tabellone, Sinner potrà incrociare soltanto in finale il numero due del seeding Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime in semifinale. Ai quarti possibile sfida con una delle teste di serie dalla 5 alla 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz e Alex De Minaur. Agli ottavi il numero uno al mondo potrà incontrare una delle teste di serie dalla 13 alla 16, ovvero Karen Khachanov, Luciano Darderi, Casper Ruud o Valentin Vacherot. Al debutto l'azzurro incontrerà sicuramente una non testa di serie tra cui le insidie principali saranno rappresentate da Matteo Berrettini, Tomas Machac e Martin Landaluce.