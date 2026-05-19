Sabalenka parla dello shock per la tragica morte del suo ex: "Ho litigato con un poliziotto, non lo accettavo"
Aryna Sabalenka ha parlato apertamente delle tragedie che hanno segnato la sua vita, rivelando un dolore che non passa nonostante i successi fuori e dento i campi da tennis. A marzo 2024, l’ex fidanzato Konstantin Koltsov, giocatore di hockey su ghiaccio di 42 anni, è morto tragicamente cadendo dal balcone del 23esimo piano di un hotel a cinque stelle a Miami. La morte è stata classificata come suicidio. All’epoca i due non erano più una coppia, ma la notizia ha comunque devastato la tennista. Sabalenka si stava allenando su un campo vicino all’hotel quando la polizia l’ha raggiunta per comunicarle quanto accaduto. "Ho litigato con il poliziotto, non potevo accettarlo", ha raccontato alla rivista Vogue. In quel momento, per lei, l’unica risposta possibile è stata tornare in campo. Pochi giorni dopo la tragedia ha infatti affrontato la sua grande amica Paula Badosa. "Non esiste una risposta giusta o sbagliata in queste situazioni. Ognuno ha bisogno di cose diverse. Per me, tornare al lavoro era l’unica opzione". Non solo. "Ho 28 anni, ma a volte penso di aver già vissuto tutto nella vita".
Sabalenka e la morte padre
La morte del fidanzato ha riaperto ferite profonde. Nel 2019, infatti, Sabalenka aveva già perso improvvisamente il padre, Sergey, scomparso a soli 43 anni a causa della meningite. La tennista e la madre avevano cercato più volte aiuto medico a Minsk, ma l’ambulanza è arrivata solo il terzo giorno, quando ormai era troppo tardi per salvare il papà. "Dicono che il tempo aiuta, ma in un certo senso ora è più difficile. So quanto mio padre sarebbe felice dei miei successi".
Sabalenka racconta di svegliarsi la notte in lacrime, mentre scorre video sui social con il dito: "Il mio fidanzato mi trova a piangere a letto perché vedo qualcosa su un padre o sui vecchi tempi andati. I video che mi emozionano di più sono quelli in cui le famiglie reagiscono alla vittoria del figlio sportivo. Immagino come avrebbe reagito mio padre… e piango in modo incontrollabile, come se l’avessi appena perso".