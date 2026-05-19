Sabalenka parla dello shock per la tragica morte del suo ex: "Ho litigato con un poliziotto, non lo accettavo"

Aryna Sabalenka ha parlato apertamente delle tragedie che hanno segnato la sua vita, rivelando un dolore che non passa nonostante i successi fuori e dento i campi da tennis. A marzo 2024, l’ex fidanzato Konstantin Koltsov, giocatore di hockey su ghiaccio di 42 anni, è morto tragicamente cadendo dal balcone del 23esimo piano di un hotel a cinque stelle a Miami. La morte è stata classificata come suicidio. All’epoca i due non erano più una coppia, ma la notizia ha comunque devastato la tennista. Sabalenka si stava allenando su un campo vicino all’hotel quando la polizia l’ha raggiunta per comunicarle quanto accaduto. "Ho litigato con il poliziotto, non potevo accettarlo", ha raccontato alla rivista Vogue. In quel momento, per lei, l’unica risposta possibile è stata tornare in campo. Pochi giorni dopo la tragedia ha infatti affrontato la sua grande amica Paula Badosa. "Non esiste una risposta giusta o sbagliata in queste situazioni. Ognuno ha bisogno di cose diverse. Per me, tornare al lavoro era l’unica opzione". Non solo. "Ho 28 anni, ma a volte penso di aver già vissuto tutto nella vita".