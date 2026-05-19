Rusedski e l’allarmante previsione su Alcaraz: “Non credo che ci sarà a Wimbledon”
Continua ad essere fuori dai giochi Carlos Alcaraz, il quale dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha costretto a rinunciare a Madrid e agli Internazionali d'Italia, dovrà saltare anche il Roland Garros. Come a Roma, anche a Parigi il numero due del mondo non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno e lo stop potrebbe prolungarsi anche fino a dopo Wimbledon. Per ora, lo spagnolo monitora passo dopo passo il suo recupero e l'obiettivo è di tornare in campo per la stagione sull'erba.
Rusedski e i dubbi sul rientro di Alcaraz
Dell'argomento ha parlato anche Greg Rusedski, ex numero uno britannico capace di raggiungere i quarti di finale ai Championships nel 1997, che in una recente intervista ha lanciato l'allarme: "Non credo che Alcaraz tornerà a Wimbledon quest'anno. Abbiamo perso spesso grandi giocatori per lunghi periodi. Pertanto, Carlos non tornerà finché non sarà pronto".