Rusedski e l’allarmante previsione su Alcaraz: “Non credo che ci sarà a Wimbledon”

Continua ad essere fuori dai giochi Carlos Alcaraz, il quale dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona che lo ha costretto a rinunciare a Madrid e agli Internazionali d'Italia, dovrà saltare anche il Roland Garros. Come a Roma, anche a Parigi il numero due del mondo non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno e lo stop potrebbe prolungarsi anche fino a dopo Wimbledon. Per ora, lo spagnolo monitora passo dopo passo il suo recupero e l'obiettivo è di tornare in campo per la stagione sull'erba.