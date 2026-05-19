Atp Amburgo, Cobolli è già fuori: Buse al secondo turno
Un'altra sconfitta per Flavio Cobolli. Reduce dall'eliminazione rimediata al terzo turno degli Internazionali d'Italia per mano di Thiago Agustin Tirante, il tennista romano si è arreso all'esordio dell'Atp 500 di Amburgo al peruviano Ignacio Buse, numero 57 del mondo che si è imposto con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. Quarta testa di serie del tabellone, Cobolli difendeva il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Andrey Rublev e per questo perderà 450 punti in classifica con la sconfitta al debutto. Sarà Buse ad affrontare al secondo turno Jakub Mensik.
Il riassunto del match
Parte malissimo il match di Cobolli, che è costretto a rincorrere sin dal primo game dopo aver ceduto il servizio in apertura. Buse conferma il vantaggio e si porta sul 2-0 prima di mettere a segno il doppio break nel settimo game che ipoteca di fatto il primo set. Meglio nel secondo l'azzurro che tiene il comando del punteggio, ma non riesce a procurarsi chance in risposta e nell'undicesimo game concede il break che chiude di fatto il match.