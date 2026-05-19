Atp Amburgo, Cobolli è già fuori: Buse al secondo turno

Un'altra sconfitta per Flavio Cobolli. Reduce dall'eliminazione rimediata al terzo turno degli Internazionali d'Italia per mano di Thiago Agustin Tirante, il tennista romano si è arreso all'esordio dell'Atp 500 di Amburgo al peruviano Ignacio Buse, numero 57 del mondo che si è imposto con il punteggio di 6-2 7-5 dopo poco più di un'ora e mezza di gioco. Quarta testa di serie del tabellone, Cobolli difendeva il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Andrey Rublev e per questo perderà 450 punti in classifica con la sconfitta al debutto. Sarà Buse ad affrontare al secondo turno Jakub Mensik.