Atp Amburgo, buona la prima per Darderi: sconfitto Burruchaga

Luciano Darderi approda al secondo turno dell'Atp 500 di Amburgo. Il numero 16 del mondo, che era reduce dalla semifinale disputata agli Internazionali d’Italia dove è uscito sconfitto dalla sfida con Casper Ruud per 6-1 6-1, è tornato alla vittoria battendo Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-3 7-6(4) dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Per un posto nei quarti di finale, la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà con Yannick Hanfmann, che al primo turno si è imposto in tre set nel derby con Max Schoenhaus.