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martedì 19 maggio 2026
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Atp Amburgo, buona la prima per Darderi: sconfitto Burruchaga

Reduce dalla semifinale giocata agli Internazionali d'Italia, l'azzurro si è imposto in due set al debutto per accedere al secondo turno
1 min
TagsLuciano DarderiAtp Amburgo

Luciano Darderi approda al secondo turno dell'Atp 500 di Amburgo. Il numero 16 del mondo, che era reduce dalla semifinale disputata agli Internazionali d’Italia dove è uscito sconfitto dalla sfida con Casper Ruud per 6-1 6-1, è tornato alla vittoria battendo Roman Andres Burruchaga con il punteggio di 6-3 7-6(4) dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Per un posto nei quarti di finale, la testa di serie numero 7 del tabellone se la vedrà con Yannick Hanfmann, che al primo turno si è imposto in tre set nel derby con Max Schoenhaus.

Il riassunto del match

Il primo set parte con un break di ritardo per Darderi, che però nel secondo game rimette a posto le cose strappando la battuta a Burruchaga e portandosi poi avanti 2-1. L'azzurro sembra finalmente entrato in partita e mette in fila una serie di cinque giochi consecutivi per salire sul 5-1. Subisce poi il primo break del match, ma riesce comunque a mandare in archivio il parziale inaugurale per 6-3. A decidere il secondo set è invece il tie-break al quale Darderi arriva dopo aver recuperato dal 3-5. Rimontando poi dallo 0-4 nel tredicesimo gioco, l'italo-argentino vince 7 punti di fila e stacca così il pass per il secondo turno.

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