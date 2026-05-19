Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 19 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"RAFA", la nuova serie su Nadal è in arrivo su Netflix

La docuserie dedicata al 22 volte campione Slam sarà disponibile a partire dal 29 maggio e racconterà episodi esclusivi sulla vita del fuoriclasse spagnolo
2 min
TagsRafael NadalNetflix

È stato svelato il trailer ufficiale di "RAFA", la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che sarà disponibile solo su Netflix a partire dal 29 maggio. Attraverso quattro episodi, la serie offrirà immagini esclusive sulla vita dentro e fuori dal campo del 22 volte campione Slam, che ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato in occasione delle Finals di Coppa Davis del 2024 con la sconfitta rimediata per mano di Botic van de Zandschulp per 6-4 6-4. "RAFA" segue da vicino Nadal e il team che gli è stato vicino nel corso degli anni, dalle storiche vittorie al Roland Garros alla rivalità che ha definito una generazione del tennis con Roger Federer e Novak Djokovic.

"RAFA" in arrivo su Netflix

La serie è diretta dal vincitore dell’Emmy e candidato all’Oscar Zach Heinzerling (Stolen Youth, Cutie and the Boxer, McCartney 3,2,1) ed è prodotta da David Ellison, Jesse Sisgold, Jason Reed e Jon Weinbach per Skydance Sports. "Con la storia di Rafa ci si aspetta il trionfo; ciò che mi ha sorpreso è stata la sua disponibilità a mostrare l’incertezza e la vulnerabilità dietro quella grandezza", ha spiegato Zach Heinzerling, regista ed executive producer della docuserie in onda su Netflix.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz non ci sarà a WimbledonAtp Amburgo, Darderi al secondo turno

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS