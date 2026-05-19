"RAFA", la nuova serie su Nadal è in arrivo su Netflix

È stato svelato il trailer ufficiale di "RAFA", la nuova docuserie dedicata a Rafael Nadal, che sarà disponibile solo su Netflix a partire dal 29 maggio. Attraverso quattro episodi, la serie offrirà immagini esclusive sulla vita dentro e fuori dal campo del 22 volte campione Slam, che ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato in occasione delle Finals di Coppa Davis del 2024 con la sconfitta rimediata per mano di Botic van de Zandschulp per 6-4 6-4. "RAFA" segue da vicino Nadal e il team che gli è stato vicino nel corso degli anni, dalle storiche vittorie al Roland Garros alla rivalità che ha definito una generazione del tennis con Roger Federer e Novak Djokovic.