Premi degli Slam troppo bassi, ecco la protesta dei tennisti al Roland Garros

Si prevede una svolta storica per il media day dell'edizione 2026 del Roland Garros. Dopo aver minacciato nei giorni scorsi il boicottaggio del secondo Slam della stagione, diversi giocatori del circuito maschile e femminile sarebbero adesso pronti a manifestare attivamente nella giornata di venerdì 22 maggio, quando sono in programma le conferenze stampa di inizio torneo. Il motivo della protesta è che da oltre un anno i membri della Top 10 mondiale e i loro rappresentanti stanno negoziando con i quattro tornei del Grande Slam per aumentare la quota di entrate dei giocatori al 22%. All'inizio di questo mese, anche Jannik Sinner aveva chiesto che gli eventi Slam dimostrassero rispetto ai giocatori coinvolti nella polemica.