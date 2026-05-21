Roland Garros 2026, sorteggiato il tabellone principale: l'avversario di Sinner e degli altri azzurri
Con il sorteggio del tabellone principale può finalmente iniziare la corsa al titolo del Roland Garros 2026. Reduce dal successo conquistato agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner a Parigi punta a conquistare l'unico Slam che ancora manca alla sua bacheca. Il numero uno al mondo sarà senza dubbio il principale indiziato alla vittoria finale con Carlos Alcaraz, campione nella passata edizione, ancora fermo ai box per l'infortunio al polso destro rimediato in occasione del torneo di Barcellona. Le gare del main draw prenderanno il via il 24 maggio.
Gli avversari di Sinner e degli azzurri all'esordio
TABELLONE MASCHILE
Jannik Sinner (1) vs Clement Tabur
Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics
Luciano Darderi (14) vs Sebastian Ofner
Matteo Arnaldi vs Tallon Griekspoor (29)
Flavio Cobolli (10) vs Qualificato
Lorenzo Sonego vs Qualificato
Mattia Bellucci vs Quentin Halys
TABELLONE FEMMINILE
Elisabetta Cocciaretto vs Qualificata
Jasmine Paolini (13) vs Dayana Yastremska