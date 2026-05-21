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Roland Garros 2026, sorteggiato il tabellone principale: l'avversario di Sinner e degli altri azzurri

Il numero uno al mondo farà il suo debutto conto il beniamino di casa Clement Tabur, mentre Flavio Cobolli esordirà con un qualificato
1 min
Tagsjannik sinnerRoland Garros

Con il sorteggio del tabellone principale può finalmente iniziare la corsa al titolo del Roland Garros 2026. Reduce dal successo conquistato agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner a Parigi punta a conquistare l'unico Slam che ancora manca alla sua bacheca. Il numero uno al mondo sarà senza dubbio il principale indiziato alla vittoria finale con Carlos Alcaraz, campione nella passata edizione, ancora fermo ai box per l'infortunio al polso destro rimediato in occasione del torneo di Barcellona. Le gare del main draw prenderanno il via il 24 maggio.

Gli avversari di Sinner e degli azzurri all'esordio

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner (1) vs Clement Tabur

Matteo Berrettini vs Marton Fucsovics

Luciano Darderi (14) vs Sebastian Ofner

Matteo Arnaldi vs Tallon Griekspoor (29)

Flavio Cobolli (10) vs Qualificato

Lorenzo Sonego vs Qualificato

Mattia Bellucci vs Quentin Halys

TABELLONE FEMMINILE

Elisabetta Cocciaretto vs Qualificata

Jasmine Paolini (13) vs Dayana Yastremska

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