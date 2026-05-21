Nadal senza filtri sulle crisi d'ansia: "Avevo la sensazione di soffocare con la mia stessa saliva"

Ha scelto di raccontarsi senza filtri Rafael Nadal nel documentario " Rafa " in uscita su Netflix il 29 maggio. Un'immagine inedita del 22 volte campione Slam che ha deciso far conoscere i suoi lati più fragli attraverso esclusivi momenti extra-campo e racconti inediti. Tra i passaggi più significativi, Nadal parla anche del periodo più complicato vissuto ormai undici anni fa: "Nel 2015 ho attraversato un periodo durissimo, durato circa un anno. Per la prima volta non riuscivo più a controllare cose che avevo sempre gestito naturalmente. Ho sempre pensato di dover risolvere tutto da solo, soprattutto quello che succede in un campo da tennis. Non mi sembrava qualcosa di così grave da chiedere aiuto. Ma a un certo punto non si trattava più soltanto delle emozioni o della pressione in partita".

Nadal: "Mi sono rivolto ad uno psichiatra"

Rafa ha rivelato: "Fuori dal campo arrivavo a uscire a passeggiare con una bottiglia d’acqua perché avevo la sensazione di soffocare con la mia stessa saliva. Lì ho capito che avevo davvero un problema e che dovevo farmi aiutare. Sono andato prima da una psicologa, ma sentivo che non bastava. Così mi sono rivolto a uno psichiatra. Mi prescrissero una terapia che, con il passare dei mesi, mi aiutò a stare meglio". Sull'utilizzo degli antidolorifici: "Per molto tempo ho convissuto con il dolore ogni giorno. Discutevo spesso con il mio fisioterapista perché lui non voleva che abusassi degli antinfiammatori, mentre io sentivo di non avere alternativa. A un certo punto iniziai a gestirmeli da solo: decidevo io quando prenderli e in che quantità. Sapevo benissimo che stavo facendo qualcosa di dannoso per il mio corpo, ma nella mia testa l’alternativa era semplice: o così, oppure smettere di giocare a tennis. Ho avuto persino due perforazioni intestinali a causa di tutti gli antinfiammatori che ho preso. Però senza quelle scelte la mia carriera sarebbe stata completamente diversa".