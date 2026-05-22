Cobolli al Roland Garros: "Con Sinner non devo partire già sconfitto. Nessun sogno è precluso"

Dopo aver rimediato due sconfitte consecutive tra Roma ed Amburgo , Flavio Cobolli è pronto a ripartire dal Roland Garros . Decima testa di serie, il romano è stato sorteggiato dalla stessa parte di tabellone di Jannik Sinner . "Jannik e Carlos stanno facendo un percorso magnifico ed eccezionale, però mi sembra che partiamo un po' troppo prevenuti nel giocare contro loro due: l'unico errore che puoi fare contro giocatori del genere è partire già sconfitto prima di entrare in campo - ha detto Flavio in conferenza stampa -. Perdere perché hai già perso prima di iniziare una partita non mi piace, non è una cosa che mi rispecchia, quindi è vero che adesso senza Carlos il tabellone magari si può aprire un po' di più e ci sono più possibilità di arrivare in fondo, però avere Jannik dalla stessa parte non deve togliere il sogno di poter arrivare in fondo".

Cobolli: "Contento di come vivo il circuito"

Cobolli ha poi sottolineato: "Sono migliorato molto, i risultati stanno andando bene, ci sono ancora alti e bassi, è vero, ma credo più alti. Penso di essere un giocatore abbastanza costante su tutte le superfici, e di questo mi va dato da credito. Però è vero che sto lavorando per aumentare questa costanza per tutto l'anno, ed è molto difficile a questo livello. Sono contento di come vivo il circuito, perché io sono sempre un po' fatica a stare lontano da casa e degli affetti di amici, un po' come altri giocatori che necessitano di vivere l'adolescenza come una persona normale, e questo credo che sia migliorato molto. Adesso quando sto al torneo, anche se perdo, mi va di stare lì: credo di vivere questo circuito nella maniera più professionale possibile. Sempre con il sorriso, perché alla fine è quello che conta".