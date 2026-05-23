Al via a Napoli Tennis & Friends Campania: visite e screening gratuiti al Villaggio Salute&Sport

Prende il via a Napoli la seconda tappa del Tour 2026 di Tennis & Friends – Salute e Sport , la principale manifestazione realizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel dedicata alla prevenzione e ai corretti stili di vita, in programma fino al 24 maggio al Tennis Club Napoli e sul Lungomare Caracciolo .

La cerimonia di inaugurazione del Villaggio Salute&Sport, con taglio del nastro, dà il via alla manifestazione alla presenza delleistituzioni, di rappresentanti del mondo sanitario, nonché di ambassadore personalità del mondo della salute, dello sport e dello spettacolo. Tra i presenti: il presidente e fondatore di Tennis&Friends, Prof. GiorgioMeneschincheri; Riccardo Villari, presidente del Tennis Club Napoli; Roberto Fico, presidente della Regione Campania; Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute; Fiorella Zabatta, Assessora allo Sport e Politiche Giovanili, delegata dal Presidente della Regione Campania Roberto Fico; Emanuela Ferrante, Assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli delegata dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi; GiuseppeQuintavalle, presidente FIASO; il Prof. Massimo Di Maio, Presidente AIOM; Mario Alovisi, Direttore Marketing di Trenitalia; Virginia Di Caterino, consigliere nazionale FITP; Veronica Maya, madrina dell’evento, Marco Tardelli,campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982; Neri Marcoré, attore e ambassador, Sebastiano Somma, attore e ambassador; Marco Maddaloni, judoka e la giornalista MyrtaMerlino,moderatrice della conferenza stampa di presentazione.

La manifestazione rientra nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, confermando il ruolo della città come punto di riferimento per le iniziative dedicate al benessere collettivo.

Nato nel 2011 da un’idea del Prof. Giorgio Meneschincheri, medico specialista in Medicina preventiva del Policlinico Universitario Agostino Gemelli e docente all’Università Cattolica di Roma e all’Università Temple di Philadelphia, Tennis & Friends ha offerto in quindici anni di attività circa 390 mila check-up gratuiti ai cittadini, con oltre 1.000.000 di presenze totali agli eventi e una crescita annua costante di presenze. A testimonianza del valore del progetto, nel 2025 Tennis & Friends è stato onorato di un encomio delPresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, quale riconoscimento dell’impegno costante nella promozione della salute e della prevenzione.

Il programma

La giornata inaugurale segue quella di ieri dedicata alle scuole, quando un migliaio di studenti del territorio sono stati coinvolti in una serie di attività ludico-formative sui temi della salute e dello sport con l’obiettivo di avvicinarli ai corretti stili di vita e far loro vivere da vicino le esperienze del Villaggio dello Sport. Tutto questo grazie alla collaborazione dei tecnici e dei professionisti delle Federazioni sportive presenti durante la tre giorni.

Sempre venerdì, per consentire anche ai bambini e ai ragazzi ricoverati che non hanno potuto prendere parte all’evento, Tennis&Friends ha portato i tecnici della FITP e gli ambassador nel reparto di Oncologia pediatrica dell'Ospedale Santobono-Pausilipon. Il progetto “Tennis&Friends in corsia” si svolge in continuità con l’iniziativa “Una mascotte in campo” che, nelle giornate degli Internazionali IBI di tennis ha visto alcuni tra bambini e ragazzi ricoverati nei reparti di Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli e dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma scendere in campo insieme ai campioni del tennis.

Oggi e domani il Villaggio Salute&Sport apre ufficialmente al pubblico, offrendo dalle 10 del mattino fino alle ore 18 consulti e visite gratuite con oltre 30 specialistiche. Tra queste: auxoendocrinologia; cardiologia e nefrologia; cervice uterina; diabetologia; consulenza psicologica; counseling; dermatologia; diagnostica di laboratorio; educazione alimentare; fisiatria; manovre salvavita e primo soccorso; nutrizione; oculistica; otorinolaringoiatria; pneumologia; prevenzione del melanoma con dermatoscopia; Chirurgia plastica e ricostruttiva; prevenzione del tumore del colon-retto; prevenzione del tumore del polmone (visita medica e spirometria); prevenzione del tumore della mammella (visita medica ed ecografia mammaria); prevenzione del tumore della tiroide (visita medica ed ecografia tiroidea); prevenzione e salute respiratoria; prevenzione e screening oncologici; riabilitazione e fisioterapia; screening odontoiatrico; servizio veterinario; urologia; vaccinazione HPV e altre.

Diverse le eccellenze del mondo sanitario campano presenti: Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, Ospedale Santobono – A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, ASL Napoli 1 Centro, Asl 2 e Asl 3 di Napoli, Ospedale San Paolo, Ospedale del Mare, Ospedale dei Pellegrini, Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo, Ospedale San Giovanni Bosco, Ospedale Santa Maria del Popolo degli Incurabili, Presidio Sanitario Napoli Est Barra, Ospedale Capilupi, A.O. Universitaria Luigi Vanvitelli, A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione A. Cardarelli, A.O. Universitaria Federico II – Policlinico, ASL Salerno, Riabilitazione in Campania, Centro Kidney, Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio, Clinica Marco Moraci. Per la sanità militare saranno presenti i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Tra le società scientifiche e le associazioni parteciperanno AIOM - Associazione Italiana Oncologia Medica,FIASO,SIU– Società Italiana di Urologia, Fondazione SIU, SIGOe il Sovrano Militare Ordine di Malta. Nello specifico, con AIOM,durante la tappa romana dell’8 e 9 maggio, è stato siglato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della diagnosi precoce per ridurre gli oltre 70 mila decessi per tumore considerati evitabili ogni anno in Italia e sviluppare iniziative biennali di sensibilizzazione e progetti di ricerca.

Oltre 20 le Federazioni presenti nel Villaggio dello Sport: Federazione Italiana Tennis e Padel; Federazione Ciclistica Italiana; Federazione Italiana Badminton; Federazione Italiana Canoa Kayak; Federazione Italiana Bocce; Federazione Italiana Canottaggio; Federazione Italiana Dama; Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali; Federazione Italiana Giuoco Handball; Federazione Italiana Hockey; Federazione Italiana Pentathlon Moderno; Federazione Italiana Rugby; Federazione Italiana Scherma; Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling; Federazione Italiana Twirling; Federazione Motociclistica Italiana; Federkombat. Presenti anche Fiamme Oro e Fiamme Azzurre.

Gli Ambassador

Accanto alla prevenzione, ampio spazio èdedicato allo sport e all’intrattenimento, anche grazie alla presenza degli ambassador, alcuni dei qualisi contenderannoil trofeo “Una volée per la salute”. Tra questi Maurizio Aiello, Al Bano, Paolo Belli, Vittorio Brumotti, Miriam Candurro, Max Giusti, Max Gazzé, Peppe Iodice, Teo Mammucari,Marco Maddaloni, Neri Marcorè, Veronica Maya, Maria Mazza, Myrta Merlino, Gino Rivieccio, Silvia Salemi, Sebastiano Somma, Cartisia Somma, Marco Tardelli. Nomi, questi, che si aggiungono agli altri volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, del cinema, della musica, che ogni anno prestano il loro volto in nome della prevenzione e dei corretti stili di vita, come Mara Venier, Luca Barbarossa, Fiorello, Paolo Bonolis, Eleonora Daniele, Sonia Bruganelli, Vira Carbone, Maria Grazia Cucinotta, Nunzia De Girolamo, Dolcenera, Edoardo Leo, Francesca Fagnani, Tathiana Garbin, Simona Izzo, Lillo e Greg, Daniele Liotti, Tiziano Lucarelli, Gigi Marzullo, Michele Mirabella, Diego Nargiso, Massimiliano Ossini, Barbara Palombelli, Stefano Pantano, Pier Luigi Pardo, Fabrizio Peloni, Barbara Salvucci, Ricky Tognazzi, Filippo Volandri, Luca Zingaretti e tanti altri.

Il tour Tennis & Friends 2026

Dopo la tappa di Napoli, il tour proseguirà a Torino dall’11 al 13 settembre, per tornare a Roma al Foro Italico dal 2 al 4 ottobre. Infine, in qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends sarà a Torino, dal 15 al 22 novembre, in occasione delle Nitto Atp Finals e Bologna dal 24 al 29 novembre, per le Davis Cup Finals.

“Tornare a Napoli dopo anni è sempre motivo di gioia. Napoli non è solo una tappa del tour, ma la conferma che questo modello — portare la prevenzione in piazza, gratuita, accessibile, senza liste d'attesa — funziona e serve. Trecentonovantamila check-up in quindici anni, un milione di presenze: non sono numeri da bilancio, sono diagnosi precoci, sono persone che hanno scoperto qualcosa in tempo. Con l'AIOM abbiamo appena firmato un protocollo d'intesa per lavorare insieme su sensibilizzazione e ricerca: è un passo che va nella direzione giusta, perché la prevenzione non si fa da soli. Essere qui a Napoli, Capitale Europea dello Sport, significa dire ad alta voce che la prevenzione non è un lusso per chi ha tempo e risorse — è un diritto”, ha commentato il Prof. Giorgio Meneschincheri, Presidente e fondatore di Tennis&Friends.



"Ospitare una manifestazione del calibro di Tennis & Friends nell’anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport è la dimostrazione tangibile di come la nostra amministrazione intenda la pratica sportiva: non solo come competizione o spettacolo, ma come un pilastro fondamentale del welfare cittadino e della salute pubblica. Il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli si trasformano per tre giorni in un grande presidio di medicina preventiva accessibile a tutti. Ringrazio il Prof. Meneschincheri e tutte le eccellenze del nostro sistema sanitario per aver reso possibile questo straordinario sforzo collettivo. Educare i cittadini, a partire dai più giovani, a sani stili di vita e alla cultura dello screening precoce è il regalo più grande che possiamo fare al futuro della nostra comunità.", ha affermato Gaetano Manfredi,Sindaco di Napoli

"Siamo orgogliosi di tagliare il nastro di questa seconda tappa del Tour 2026, un evento che unisce in modo virtuoso l'inclusione sociale, la passione per lo sport e il diritto alla salute. La giornata dedicata alle scuole dimostra l'attenzione speciale che questa manifestazione riserva ai ragazzi, stimolandoli a muoversi e a prendersi cura di sé in modo ludico e consapevole. Coniugare lo sport alle pari opportunità significa anche questo: abbattere le barriere d'accesso alla prevenzione sanitaria, portando la medicina di precisione direttamente tra la gente, nelle nostre piazze e nei nostri circoli più storici. Napoli risponde ancora una volta con entusiasmo, confermando che lo sport è, prima di tutto, uno straordinario generatore di benessere sociale" ha commentato Emanuela FerranteAssessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli.

"Il Tennis Club Napoli affianca l’organizzazione di questo importante evento, convinti che la prevenzione sia l’unica arma per sconfiggere tante patologie. La partecipazione di tantissimi protagonisti della sanità campana, pubblica e privata, e di tutte le istituzioni, dimostra come il concetto virtuoso di tanti attori spinga i concittadini ad assumere questa sana abitudine, che rappresenta la risposta migliore a patologie che, molto spesso, possono essere risolte con una prevenzione accurata e tempestiva. Ringrazio tutte le istituzioni cittadine e regionali che ci affiancano e tutti gli Ambassador che saranno presenti e divulgheranno la cultura della prevenzione, affinché entri sempre di più nelle sane abitudini dei nostri concittadini”ha dichiarato Riccardo Villari, Presidente TC Napoli.

“Eventi come questo rappresentano un esempio concreto di prevenzione partecipata, capace di portare la salute fuori dagli ospedali e dentro la quotidianità delle persone, attraverso lo sport, la socialità e il coinvolgimento attivo delle comunità.La prevenzione è oggi uno dei più importanti investimenti per il futuro della salute pubblica, perché significa intervenire prima che le patologie si manifestino, promuovendo benessere, corretti stili di vita ed educazione alla salute. In questa direzione si inserisce il rafforzamento previsto dalla Legge di Bilancio 2026, che per la prima volta stanzia ulteriori 238 milioni di euro a sostegno della prevenzione, andando ad aggiungersi al 5% del Fondo Sanitario Nazionale già stabilmente destinato a questo ambito. Un segnale concreto che conferma la volontà di rendere la prevenzione sempre più centrale nelle politiche sanitarie, riconoscendola come investimento strategico per la salute dei cittadini e per il futuro del Paese. La sfida decisiva resta però culturale: rafforzare l’alfabetizzazione dei cittadini alla prevenzione, affinché ciascuno possa conoscere, comprendere e utilizzare in modo consapevole strumenti e opportunità di salute. Solo una conoscenza diffusa, accessibile e inclusiva può trasformare la prevenzione in una pratica quotidiana, concreta e condivisa”, ha commentato Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie presso il Ministero della salute.

«La Regione Campania sostiene con convinzione un'iniziativa che porta la prevenzione direttamente tra i cittadini, in modo gratuito e accessibile a tutti. Tennis & Friends dimostra che sport e salute possono camminare insieme, generando consapevolezza e comportamenti virtuosi. Investire nella prevenzione significa ridurre le disuguaglianze sanitarie e costruire una comunità più sana: è un impegno che condividiamo pienamente e che si inserisce nella visione di sviluppo sostenibile e di benessere collettivo che la Regione porta avanti ogni giorno» ha dichiarato Fiorella Zabatta, Assessora allo Sport e Politiche Giovanili della Regione Campania.



“Tennis & Friends a Napoli è la conferma che il modello funziona: quando la sanità esce dai suoi luoghi tradizionali e si mette in mezzo alla gente, le persone rispondono. Lo abbiamo visto a Roma, lo vediamo qui. Portare oltre trenta specialistiche gratuite sul Lungomare Caracciolo, in una città che è Capitale Europea dello Sport, significa trasformare la prevenzione da parola d'ordine a pratica concreta e accessibile. Il Villaggio intercetta i bisogni reali della popolazione, avvicina i cittadini agli screening e consente alla sanità - campana oggi, e di ogni città in cui l'iniziativa si tiene - una vera presa in carico, perché i pazienti vengono intercettati prima. Un ringraziamento speciale va a FIASO Campania, al suo coordinatore e a tutti i Direttori Generali che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, in una cornice che rinfranca davvero corpo e spirito.» ha dichiarato Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale ASL Roma 1.

“Riteniamo davvero utile la collaborazione tra AIOM e Tennis & Friends, perché rappresenta un’occasione concreta per portare la prevenzione vicino ai cittadini attraverso lo sport e momenti di sensibilizzazione accessibili a tutti. Oggi sappiamo che circa il 40% dei tumori è prevenibile seguendo i corretti stili di vita: attività fisica regolare, alimentazione corretta, niente alcol e adesione agli screening possono incidere in modo significativo sulla riduzione del rischio oncologico. Lo sport, in particolare, è uno strumento fondamentale di salute e benessere a tutte le età”, ha commentato il Presidente AIOM, Prof. Massimo Di Maio.

“Il tennis è una palestra di salute accessibile a tutte le età. Sostenere iniziative che portano la prevenzione nel cuore delle nostre città significa contribuire in modo responsabile alla crescita di una cultura sportiva più consapevole. Muoversi di più significa vivere meglio e più a lungo”, commenta Angelo BinaghiPresidente FITP.