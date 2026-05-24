Roland Garros, Mouratoglou non crede nel boicottaggio: “Non avrebbe senso per Sinner”

Uno dei temi più caldi alla vigilia del Roland Garros è stato quello del possibile boicottaggio. L’ipotesi era stata avanzata a Roma, dove i giocatori avevano aperto alla possibilità qualora fosse servito a ottenere una redistribuzione più equa dei ricavi dei quattro Slam. In particolare, la richiesta entro il 2030 è del 22%, come garantito attualmente dai tornei ATP e WTA. Alla fine quella che si è concretizzata a Parigi è stata una sorta di prova di boicottaggio con i tennisti che hanno limitato a 15 minuti le proprie conferenze stampa e deciso di non concedere interviste alle televisioni. In merito al tema si è espresso anche il coach Patrick Mouratoglou, che in un video postato sui social ha condiviso il suo scetticismo in merito al possibile boicottaggio.