Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 24 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Roland Garros, Mouratoglou non crede nel boicottaggio: “Non avrebbe senso per Sinner”

Il coach francese ha escluso la possibilità che i giocatori possano non scendere in campo a Parigi, prendendo come esempio Jannik
2 min
Tagspatrick mouratoglouRoland Garrosjannik sinner

Uno dei temi più caldi alla vigilia del Roland Garros è stato quello del possibile boicottaggio. L’ipotesi era stata avanzata a Roma, dove i giocatori avevano aperto alla possibilità qualora fosse servito a ottenere una redistribuzione più equa dei ricavi dei quattro Slam. In particolare, la richiesta entro il 2030 è del 22%, come garantito attualmente dai tornei ATP e WTA. Alla fine quella che si è concretizzata a Parigi è stata una sorta di prova di boicottaggio con i tennisti che hanno limitato a 15 minuti le proprie conferenze stampa e deciso di non concedere interviste alle televisioni. In merito al tema si è espresso anche il coach Patrick Mouratoglou, che in un video postato sui social ha condiviso il suo scetticismo in merito al possibile boicottaggio.

Le parole di Mouratoglou

"Non credo nel boicottaggio quest’anno. È una cosa nuova quest'unione dei top players per mettere pressione su un evento o uno degli enti che governa il tennis. Da un lato c’è la PTPA, che è l’associazione dei giocatori; dall’altro c’è questo nuovo gruppo che accomuna i migliori e ovviamente ha molto più potere. Se i tennisti decidono di non giocare il Roland Garros, il torneo dovrà prendere delle decisioni, ma è ancora recente. Per alcuni giocatori Parigi è l’obiettivo più importante dell’intera stagione. Per un tennista come Sinner c’è così tanto in palio e non manderà tutto all'aria per una redistribuzione migliore degli introiti. Non avrebbe senso per lui. L’unico modo per avere il potere è essere tutti sulla stessa lunghezza d’onda, ma non penso sia il caso. Così come non penso che i giocatori boicotteranno - e neanche minacceranno di fare - il Roland Garros quest’anno".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Jessica Pegula spiazzata da SinnerFonseca e la risposta a sorpresa sul Roland Garros

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS