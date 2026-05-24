Tappa di Napoli da record: con oltre 15 mila visite Tennis & Friends supera i 400 mila screening totali

Si chiude con oltre 15mila visite e consulenze gratuite la tappa campana di Tennis & Friends – Salute e Sport , la principale manifestazione dedicata alla prevenzione realizzata in collaborazione con la FITP, che per tre giorni ha trasformato il Tennis Club Napoli e il Lungomare Caracciolo in un grande Villaggio della Salute e dello Sport aperto gratuitamente ai cittadini. Un traguardo che porta il totale a oltre 400mila screening effettuati in 15 anni di attività.

«Superare i 400mila screening gratuiti in quindici anni significa aver trasformato un'intuizione in un modello concreto di prevenzione e salute pubblica. Quando è nato Tennis & Friends, portare i temi della salute e della prevenzione fuori dai luoghi tradizionali della sanità era qualcosa di nuovo: siamo stati tra i primi ad avvicinarli alle persone con un linguaggio semplice, diretto e partecipato. I numeri parlano chiaro: con stili di vita corretti e screening regolari sarebbero evitabili fino a 72mila decessi l'anno in Italia per tumore. Quindici anni fa questo approccio rappresentava una visione pionieristica; oggi è sempre più diffuso, ma la necessità di costruire occasioni concrete e accessibili per aiutare i cittadini a prendersi cura della propria salute rimane intatta. Abbiamo creduto fin dall'inizio che lo sport potesse essere un potente strumento di sensibilizzazione, benessere e cultura della prevenzione: il traguardo dei 400mila screening ci conferma che avevamo ragione», ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri.

Diversi gli ambassador presenti questa mattina, da Neri Marcorè a Silvia Salemi, da Sebastiano Somma e Cartisia Somma alla madrina di Tennis&Friends, Veronica Maya. Tutti insieme, sul campo in terra rossa del Tennis Club Napoli, hanno festeggiato il compleanno di un altro storico ambassador, Al Bano che - dopo uno scambio a tennis con Neri Marcorè - ha raggiunto il palco allestito sul Lungomare Caracciolo. Ad attenderlo, oltre alla Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri Campania per l'inno d'Italia, centinaia di fan e una grande torta per l'artista di Cellino San Marco. Presenti anche Carlo Puca, Assessore alla Partecipazione Attiva e all'Immagine della Città e il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari.

Diversi anche i trofei consegnati: ad Al Bano, il Premio Salute e Sport; a Neri Marcorè il Premio Frecciarossa, a Marco Tardelli il Premio Eni. Ad aggiudicarsi il Premio Euronics è stata Silvia Salemi, autrice del jingle ufficiale di Tennis&Friends.

Novità di questa edizione, Tennis&Friends sotto le stelle che ha visto l’esibizione canora, presso il campo centrale del Tennis Club Napoli davanti a centinaia di persone, di Neri Marcoré e Silvia Salemi.

Il progetto

Ideato dal professor Giorgio Meneschincheri, specialista in medicina preventiva al Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e docente all'Università Cattolica di Roma e alla Temple University di Philadelphia, il progetto è stato inserito nel calendario ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. La tappa campana ha rappresentato il secondo appuntamento del Tour 2026 di Tennis & Friends, avviato a Roma l'8 e 9 maggio, nell'ambito degli Internazionali d'Italia, confermando ancora una volta il valore sociale di un progetto che dal 2011 a oggi ha coinvolto complessivamente più di un milione di cittadini in tutta Italia.

Anche la tappa di Napoli ha registrato un grande successo in termini di presenze, sia venerdì 22 maggio, nella giornata dedicata alle scuole, sia nei giorni di sabato 23 e domenica 24 maggio durante le quali gli stand allestiti sul Lungomare Caracciolo hanno offerto ai cittadini accesso gratuito a oltre 30 specialistiche: dalla cardiologia alla diabetologia, dalla consulenza psicologica alla dermatologia, fino agli screening oncologici per la prevenzione dei tumori del colon-retto, del polmone, della mammella e della tiroide. Un risultato reso possibile dalla straordinaria mobilitazione del sistema sanitario campano: tra le strutture presenti, l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, l'Ospedale Santobono – A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, l'ASL Napoli 1 Centro, le ASL 2 e 3 di Napoli, l'Ospedale San Paolo, l'Ospedale del Mare, l'Ospedale dei Pellegrini, l'Ospedale Santa Maria di Loreto Nuovo, l'Ospedale San Giovanni Bosco, l'Ospedale Santa Maria del Popolo degli Incurabili, il Presidio Sanitario Napoli Est Barra, l'Ospedale Capilupi, l'A.O. Universitaria Luigi Vanvitelli, l'A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione A. Cardarelli, l'A.O. Universitaria Federico II – Policlinico e l'ASL Salerno. Per la sanità privata e diagnostica: Riabilitazione in Campania, Centro Kidney, Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio e Clinica Marco Moraci. Per la sanità militare, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza. Tra le società scientifiche e le associazioni: AIOM – Associazione Italiana Oncologia Medica, FIASO, SIU – Società Italiana di Urologia, Fondazione SIU, SIGO e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Tanti gli ambassador che hanno scelto di essere presenti per sostenere il messaggio della prevenzione e dei corretti stili di vita: Aldo Montano, Maurizio Aiello, Al Bano, Miriam Candurro, Peppe Iodice, Marco Maddaloni, Neri Marcorè, Veronica Maya, Myrta Merlino, Rosario Miraggio, Gino Rivieccio, Silvia Salemi, Sebastiano Somma, Cartisia Somma e Marco Tardelli, Angelo Iannelli, in arte Pulcinella.

Presenti alla due giorni anche le istituzioni: il Governatore della Regione Campania, Roberto Fico, la Capo Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e dell’ Emergenza sanitaria del Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, l’Assessora allo sport e Politiche Giovanili della Regione Campania, Fiorella Zabatta, l’assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, il presidente di Fiaso Giuseppe Quintavalle, il presidente di Aiom, Massimo Di Maio, la Consigliera nazionale FITP, Virginia Di Caterino, il Direttore marketing di Trenitalia, Mario Alovisi.

Il tour 2026: le prossime tappe

Dopo Napoli, il Tour 2026 proseguirà a Torino dall’11 al 13 settembre, per poi tornare a Roma dal 2 al 4 ottobre al Foro Italico per la main edition. In qualità di Official Charity delle Nitto ATP Finals e della Davis Cup, Tennis & Friends farà successivamente tappa ancora a Torino e Bologna nel mese di novembre, consolidando il proprio percorso nazionale dedicato alla promozione della salute, dello sport e della prevenzione.



«Ospitare una manifestazione del calibro di Tennis & Friends nell'anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport è la dimostrazione tangibile di come la nostra amministrazione intenda la pratica sportiva: non solo come competizione o spettacolo, ma come un pilastro fondamentale del welfare cittadino e della salute pubblica. Il Lungomare Caracciolo e il Tennis Club Napoli si trasformano per tre giorni in un grande presidio di medicina preventiva accessibile a tutti. Ringrazio il professor Meneschincheri e tutte le eccellenze del nostro sistema sanitario per aver reso possibile questo straordinario sforzo collettivo. Educare i cittadini, a partire dai più giovani, a sani stili di vita e alla cultura dello screening precoce è il regalo più grande che possiamo fare al futuro della nostra comunità.» ha commentato Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

«Il Tennis Club Napoli ha affiancato con convinzione questa importante iniziativa, consapevole che la prevenzione rappresenti uno strumento fondamentale per la tutela della salute pubblica. La straordinaria partecipazione registrata in questi giorni dimostra quanto sia importante fare rete tra istituzioni, sanità, sport e cittadini per diffondere sempre più la cultura della prevenzione.» ha affermato Riccardo Villari, Presidente del Tennis Club Napoli.

«Il tennis è una palestra di salute accessibile a tutte le età. Sostenere iniziative che portano la prevenzione nel cuore delle nostre città significa contribuire in modo responsabile alla crescita di una cultura sportiva più consapevole. Muoversi di più significa vivere meglio e più a lungo.» ha dichiarato Angelo Binaghi, Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP)

«Tennis & Friends a Napoli ha confermato che il modello funziona: oltre 15 mila screening conferma che quando la sanità esce dai suoi luoghi tradizionali e si mette in mezzo alla gente, le persone rispondono. Lo abbiamo visto a Roma, lo vediamo qui. E lo porteremo anche a Udine, il 19 e 20 settembre, con la Fiaso Run - Una corsa per la salute, dove, accanto alla mezza maratona dedicata agli operatori sanitari, ci sarà un vero e proprio villaggio della salute e della prevenzione, con la presenza anche di Tennis & Friends e del professor Giorgio Meneschincheri. Portare qui a Napoli oltre trenta specialistiche gratuite, in una città che è Capitale Europea dello Sport, significa trasformare la prevenzione da parola d'ordine a pratica concreta e accessibile. Il Villaggio incontra i bisogni reali della popolazione, avvicina i cittadini agli screening e consente alla sanità - campana oggi, e di ogni città in cui l'iniziativa si tiene - una vera presa in carico, perché i pazienti vengono intercettati prima. Un ringraziamento speciale va a Fiaso Campania, al suo coordinatore Maurizio Di Mauro (Dg Istituto Pascale Napoli) e a tutti i Direttori Generali che hanno reso possibile questa straordinaria iniziativa, in una cornice che rinfranca davvero corpo e spirito.» ha commentato Giuseppe Quintavalle, Presidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso).