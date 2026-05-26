Chi è Tabur, l'avversario di Sinner al Roland Garros: la wild card grazie a... Musetti
Inizierà contro il francese Clement Tabur la corsa al titolo di Jannik Sinner al Roland Garros 2026. L'azzurro affronterà per la prima volta in carriera il numero 171 della classifica mondiale, in main draw grazie ad una wild card arrivata dopo il forfait di Lorenzo Musetti, costretto a saltare il secondo Slam della stagione a causa di un infortunio. Il ventiseienne nativo di Reims, che lo scorso anno salì agli onori delle cronache raggiungendo i quarti di finale dell'Atp 250 di Metz partendo dalle qualificazioni, quest'anno non ha ancora vinto un match di tabellone principale a livello di circuito maggiore.
Chi è Tabur, avversario di Sinner a Parigi
Tabur ha raggiunto agli inizi della sua carriera il numero 10 del ranking juniores. A livello di tennis giovanile, il francese ha conquistato insieme al connazionale Hugo Gaston gli Australian Open 2018 e una medaglia di bronzo ai Giochi olimpici giovanili. Il primo titolo in singolare risale al febbraio del 2021, quando Tabur trionfa all'ITF M25 di Naples, in Florida. Nel 2023, dopo aver conquistato sei titoli ITF, raggiunge a Todi la sua prima finale Challenger perdendo in tre set per mano di Luciano Darderi. Il primo titolo in questa categoria risale all'aprile 2025, quando si impone a Tallahassee. Il risultato più significativo nel circuito maggiore sono i quarti di finale raggiunti nel '250' di Metz dello scorso anno, dove si arrese al numero 62 del ranking ATP Aleksandar Kovacevic.