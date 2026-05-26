Chi è Tabur, l'avversario di Sinner al Roland Garros: la wild card grazie a... Musetti

Chi è Tabur, avversario di Sinner a Parigi

Tabur ha raggiunto agli inizi della sua carriera il numero 10 del ranking juniores. A livello di tennis giovanile, il francese ha conquistato insieme al connazionale Hugo Gaston gli Australian Open​​​​​​​ 2018 e una medaglia di bronzo ai Giochi olimpici giovanili. Il primo titolo in singolare risale al febbraio del 2021, quando Tabur trionfa all'ITF M25 di Naples, in Florida. Nel 2023, dopo aver conquistato sei titoli ITF, raggiunge a Todi la sua prima finale Challenger perdendo in tre set per mano di Luciano Darderi. Il primo titolo in questa categoria risale all'aprile 2025, quando si impone a Tallahassee. Il risultato più significativo nel circuito maggiore sono i quarti di finale raggiunti nel '250' di Metz dello scorso anno, dove si arrese al numero 62 del ranking ATP Aleksandar Kovacevic.