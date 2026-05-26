Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 26 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Nadal, le immagini del piede infortunato sono impressionanti: "Mi dicevano che avrei dovuto smettere di giocare"

La docuserie Netflix mostrerà aspetti inediti del problema con il quale il 22 volte campione Slam ha dovuto convivere per tutta la carriera
1 min
TagsRafael Nadal

Manca sempre meno all'uscita di "Rafa", la docuserie che sarà in onda su Netflix dal prossimo 29 maggio incentrata su Rafael Nadal che racconterà aspetti inediti della vita dentro e fuori dal campo del 22 volte campione Slam. Tra questi, anche la sindrome di Müller-Weiss con la quale lo spagnolo ha scoperto di dover fare i conti a partire dall'età di 17 anni. Si tratta di una osteocondrosi, ovvero di un’alterazione del processo di accrescimento osseo e cartilagineo a carico dello scafoide, che porta ad una vera e propria malformazione del piede.

Nadal, le immagini inedite del piede infortunato

Nella docuserie lo spagnolo mostrerà per la prima volta le immagini del piede che promettono di essere davvero impressionanti. "Mi è stato detto che probabilmente non avrei mai più giocato a tennis professionistico. Ho imparato che le cose possono finire in un istante. Non era solo una piccola crepa nel piede, è una malattia. Non esiste una cura, solo la gestione. Si passa dalla gioia più grande, al risveglio la mattina successiva senza riuscire a camminare - aveva raccontato Nadal -. Ho passato molti giorni a casa a piangere, ma è stata una grande lezione di umiltà, e ho avuto la fortuna di avere un padre sempre positivo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Medvedev già fuori al Roland GarrosChi è Tabur, avversario di Sinner a Parigi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS