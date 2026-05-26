Sinner e la Torre Eiffel con i Lego, il siparietto con il pubblico del Roland Garros dopo la vittoria all'esordio

Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio nel Roland Garros 2026 . Finalista dello scorso anno, quando fu sconfitto da Carlos Alcaraz dopo aver mancato tre match point consecutivi, il numero uno al mondo si è imposto sul francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 riuscendo a conquistare l'accesso al secondo turno, dove se la vedrà con Juan Manuel Cerundolo .

Sinner, il siparietto con il pubblico di Parigi

Spazio anche per una battuta nell'intervista post match per Sinner, che in campo si è reso autore di un simpatico siparietto con il pubblico del Philippe Chatrier. "Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di LEGO: non ci siamo ancora riusciti - ha detto Jannik -. A una certa diventa un po' noioso ma non manca tanto. Quando finisce il torneo, appena torno a casa vi mando una foto del lavoro finito!".