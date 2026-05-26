Sinner e la Torre Eiffel con i Lego, il siparietto con il pubblico del Roland Garros dopo la vittoria all'esordio
Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio nel Roland Garros 2026. Finalista dello scorso anno, quando fu sconfitto da Carlos Alcaraz dopo aver mancato tre match point consecutivi, il numero uno al mondo si è imposto sul francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1 6-3 6-4 riuscendo a conquistare l'accesso al secondo turno, dove se la vedrà con Juan Manuel Cerundolo.
Sinner, il siparietto con il pubblico di Parigi
Spazio anche per una battuta nell'intervista post match per Sinner, che in campo si è reso autore di un simpatico siparietto con il pubblico del Philippe Chatrier. "Io e mio fratello abbiamo iniziato a costruire una Tour Eiffel di LEGO: non ci siamo ancora riusciti - ha detto Jannik -. A una certa diventa un po' noioso ma non manca tanto. Quando finisce il torneo, appena torno a casa vi mando una foto del lavoro finito!".