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martedì 26 maggio 2026
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Sinner-J.M.Cerundolo, secondo turno Roland Garros 2026: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo ha iniziato con il piede giusto la sua corsa al titolo di Parigi battendo il giocatore di casa Clement Tabur
2 min
Tagsjannik sinnerRoland Garros

Jannik Sinner ha conquistato l'accesso al secondo turno del Roland Garros 2026. Poche le difficoltà incontrate dal numero uno al mondo nel match vinto all'esordio contro il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1 6-3 6-4. L'azzurro ha così iniziato con il piede giusto la corsa all'unico titolo Slam che ancora manca alla sua bacheca. Dall'altra parte della rete troverà ora l'argentino Juan Manuel Cerundolo.

Sinner-Cerundolo, orario e quando si gioca

La partita tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma giovedì 28 maggio sul campo Philippe Chatrier con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Cerundolo

Sinner ha vinto l'unico precedente con Juan Manuel Cerundolo che risale al secondo turno di Wimbledon 2023.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130,000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

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