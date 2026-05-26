Sinner-J.M.Cerundolo, secondo turno Roland Garros 2026: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner ha conquistato l'accesso al secondo turno del Roland Garros 2026. Poche le difficoltà incontrate dal numero uno al mondo nel match vinto all'esordio contro il francese Clement Tabur con il punteggio di 6-1 6-3 6-4. L'azzurro ha così iniziato con il piede giusto la corsa all'unico titolo Slam che ancora manca alla sua bacheca. Dall'altra parte della rete troverà ora l'argentino Juan Manuel Cerundolo.
Sinner-Cerundolo, orario e quando si gioca
La partita tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, valida per il secondo turno del Roland Garros, è in programma giovedì 28 maggio sul campo Philippe Chatrier con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Cerundolo
Sinner ha vinto l'unico precedente con Juan Manuel Cerundolo che risale al secondo turno di Wimbledon 2023.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130,000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000