Emilia-Romagna Tennis Cup: da oggi i biglietti in vendita sul circuito Vivaticket

Il countdown può ufficialmente partire! Manca meno di un mese all’inizio della quinta edizione dell’Emilia-Romagna Tennis Cup , torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con anche il contributo del comune di Parma.

Saranno i campi in terra rossa del Circolo del Castellazzo, storica realtà sportiva del territorio parmigiano con 14 campi da tennis in un’area verde alle porte della città, ad accogliere dal 14 al 20 giugno, i campioni della racchetta pronti a sfidarsi per iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo. Con la collocazione strategica a ridosso delle qualificazioni di Wimbledon, il Challenger emiliano si conferma come uno degli appuntamenti tennistici internazionali più importanti del panorama italiano e rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l’attrattività turistica.

Da oggi è possibile acquistare i biglietti presso tutti i punti vendita del circuito Vivaticket e sul sito vivaticket.com al seguente link: CLICCA QUI

Qui di seguito i prezzi:

Domenica 14 giugno 18€

Lunedì 15 giugno 18€

Martedì 16 giugno 18€

Mercoledì 17 giugno 22€

Giovedì 18 giugno 25€

Venerdì 19 giugno 30€

Sabato 20 giugno 35€

Abbonamento 14 – 20 giugno 120€

Per restare aggiornati sulla competizione è online la pagina Instagram del torneo: @emiliaromagnatenniscup che proporrà costanti aggiornamenti via via che la competizione andrà avanti. Per il lancio è stato utilizzato un video generato con l’intelligenza artificiale, un viaggio visivo generato dall'AI che intreccia il dinamismo del tennis con l'anima di Parma: la sua cucina ricca di tradizione, le bellezze architettoniche e il prestigioso Teatro Regio.

L’evento sarà presentato nei dettagli nel corso di una conferenza stampa che sarà annunciata a breve così come le modalità di accredito media. Per rimanere aggiornati sull’Emilia-Romagna Tennis Cup: qui troverete l’entry list ufficiale del torneo.