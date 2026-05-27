Incidente d'auto e paura per Coco Gauff al Roland Garros: "Ho sentito una scossa"

Coco Gauff ha vissuto il suo esordio stagionale al Roland Garros in modo davvero unico. E non per come si è svolto il match contro la statunitense e connazionale Townsend, battuta agevolmente 6-4, 6-0, ma per quello che è successo prima della partita. Come raccontato dalla stessa campionessa in carica dell'Open di Francia, ha vissuto un pregara davvero movimentato che l'ha costretta ad arrivare al campo in taxi, visto che l'auto che la stava portando "era andata a sbattere contro un palo".

Gauff, dall'incidente in auto alla vittoria al Roland Garros

Gauff, numero 4 al mondo, in un'intervista concessa a TNT Sports ha raccontato l'accaduto sorprendendo gli stessi interlocutori. Per fortuna, non ci sono state conseguenze serie o gravi e la tennista ha potuto raggiungere i campi del Roland Garros in taxi e in tempo, anche se un po' destabilizzata. Comunque, Gauff ha avuto la bravura e la solidità mentale per rimanere concentrata sul match e vincerlo, nonostante tutto.

Gauff: "Ho sentito una scossa, l'auto era distrutta"

Gauff ha raccontato quei momenti: "Ho sentito una leggera scossa. Ho rovesciato del succo dappertutto in macchina. Dato che era completamente distrutta, alla fine abbiamo preso un taxi. È stata una giornata frenetica, ma credo che possa essere di buon auspicio. Quando succede qualcosa del genere, ti aiuta a non pensare troppo alla partita. Sono semplicemente felice di essere qui, sana e salva".