Davidovich Fokina piantato in asso dal coach: “Se n’è andato a Miami e ha bloccato mia moglie sul cellulare”

Davidovich Fokina, il retroscena sul coach

"Dopo la partita contro Dzumhur abbiamo pranzato e poi io sono andato a raffreddarmi un po’ e lui ha detto che si sentiva male, che sarebbe andato in hotel, ed è andato in hotel - ha raccontato Davidovich Fokina -. Era tutto normale, non era successo niente tra di noi, niente all’interno del team. Nel pomeriggio, due o tre ore dopo, mi ha mandato un messaggio lunghissimo dicendomi che non avrebbe continuato con me. Il punto è che non ha detto niente a nessuno del team, ha semplicemente preso il volo per Miami senza dire una parola a nessuno di noi. Dopo ho saputo che lo aveva già fatto un paio di volte con altri giocatori, quindi per lui sembra normale. Alla fine non posso, non voglio corrergli dietro se ha deciso di andarsene e di non restare almeno fino alla fine del torneo. Non è un mio problema. In più ha anche bloccato me e mia moglie al telefono. Non era mai successo niente tra di noi, nessuna tensione. Nulla. È un adulto e può prendere le sue decisioni. Non so nemmeno se risponderò a quel messaggio. Come persona, per tutto il nostro team, ha fallito".