Roland Garros, Sonego eliminato al secondo turno da Paul
Lorenzo Sonego saluta al secondo turno il Roland Garros 2026. Dopo le fatiche dell'esordio contro Pierre-Hugues Herbert, avversario contro il quale era riuscito a spuntarla al quinto set, il tennista piemontese si è arreso alla testa di serie numero 24 del tabellone Tommy Paul con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Seconda sconfitta in tre confronti contro lo statunitense per Lorenzo, che a Parigi non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale raggiunti nel 2020 e nel 2023. Sarà dunque Paul l'avversario al terzo turno di Casper Ruud, che in tre set ha avuto invece la meglio su Hamad Medjedovic.
Il riassunto del match
Inizio in salita per Sonego, che perde la battuta nel secondo game ed è subito costretto a rincorrere in svantaggio 3-0. Lo statunitense amministra senza problemi il break di vantaggio e conquista il primo set. Il secondo si apre allo stesso modo con Paul che scappa via addirittura sul 4-0 pesante, con il doppio break, e poi mette le mani anche su questo parziale. Sotto di un break nella terza frazione, Sonego strappa per la prima volta il servizio al suo avversario e nel quarto game si procura anche due chance in risposta per salire sul 3-1, ma non va a segno. Paul si salva, dunque, e poi capitalizza il break che scrive la parola fine sul match nel nono gioco.