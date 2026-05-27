Roland Garros, Sonego eliminato al secondo turno da Paul

Lorenzo Sonego saluta al secondo turno il Roland Garros 2026. Dopo le fatiche dell'esordio contro Pierre-Hugues Herbert, avversario contro il quale era riuscito a spuntarla al quinto set, il tennista piemontese si è arreso alla testa di serie numero 24 del tabellone Tommy Paul con il punteggio di 6-3 6-2 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Seconda sconfitta in tre confronti contro lo statunitense per Lorenzo, che a Parigi non si è mai spinto oltre gli ottavi di finale raggiunti nel 2020 e nel 2023. Sarà dunque Paul l'avversario al terzo turno di Casper Ruud, che in tre set ha avuto invece la meglio su Hamad Medjedovic.