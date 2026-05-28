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Paura al Roland Garros, Sinner si sente male in campo: "Devo vomitare"

Paura al Roland Garros, Sinner si sente male in campo: "Devo vomitare"

Il numero uno al mondo, durante il terzo set, mentre stava per vincere agevolmente, chiede il medical time out e rientra negli spogliatoi: cosa è successo
Chiara Zucchelli
2 min

Ansia Sinner. Sia per chi era a Parigi sia per tutti gli italiani, tantissimi, davanti alla tv o davanti a uno schermo, non sono stati minuti facili. Secondo turno del Roland Garros, Jannik è avanti di due set contro Cerundolo. Sta portando a casa anche il terzo set ma, sotto a un torrido caldo francese - la partita è iniziata alle 12 - Sinner comincia ad accusare, e tanto, il caldo. Non si sente bene, dice: "Ho bisogno di vomitare". Non si capisce se siano crampi o un colpo di calore, ma il numero uno al mondo è una maschera. Fatica a stare sulle gambe, a muoversi. Chiama il medical time-out e va nello spogliatoio. Poi ritorna ma il terzo set è un'agonia. Cerundolo lo porta a casa facilmente. Si va al quarto. Già, ma come? Intanto, Sinner ne ha approfittato per un toilet-break.

Sinner si sente male a Parigi, il commento di Bertolucci

Mentre Jannik rientra per il quarto set, a "Un giorno da pecora" interviene Paolo Bertolucci: "Situazione complicatissima per Sinner, non si muove, non riesce a colpire, così è difficile continuare. Crollo così improvviso dovuto molto probabilmente ad un colpo di calore", le parole dell'ex campione. Nel quarto set Sinner è un fantasma: perde 6-1 e va al quinto. In panchina è immobile, con un piccolo ventilatore e il cappellino zuppo. Ci prova, ma non ce la fa. E Cerundolo vince.

 

Articolo in aggiornamento

 

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