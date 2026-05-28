Paura al Roland Garros, Sinner si sente male in campo: "Devo vomitare"

Ansia Sinner. Sia per chi era a Parigi sia per tutti gli italiani, tantissimi, davanti alla tv o davanti a uno schermo, non sono stati minuti facili. Secondo turno del Roland Garros, Jannik è avanti di due set contro Cerundolo. Sta portando a casa anche il terzo set ma, sotto a un torrido caldo francese - la partita è iniziata alle 12 - Sinner comincia ad accusare, e tanto, il caldo. Non si sente bene, dice: "Ho bisogno di vomitare". Non si capisce se siano crampi o un colpo di calore, ma il numero uno al mondo è una maschera. Fatica a stare sulle gambe, a muoversi. Chiama il medical time-out e va nello spogliatoio. Poi ritorna ma il terzo set è un'agonia. Cerundolo lo porta a casa facilmente. Si va al quarto. Già, ma come? Intanto, Sinner ne ha approfittato per un toilet-break.