Darderi fuori di sé, hanno dovuto fermarlo al Roland Garros: sbatte la racchetta e poi va dritto verso un tifoso

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Luciano Darderi al Roland Garros 2026. Dopo il successo all'esordio su Sebastian Ofner, la testa di serie numero 14 del tabellone si è arreso a Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4. Esce di scena dunque un altro azzurro candidato ad arrivare in fondo, complice una prestazione di alto livello messa in mostra dall'argentino che ha giocato meglio i punti importanti del match. Anche qualche momento di nervosismo per Darderi, recente semifinalista agli Internazionali d'Italia, che nell'ultimo game della partita è addirittura andato faccia a faccia con un tifoso.