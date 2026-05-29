Darderi fuori di sé, hanno dovuto fermarlo al Roland Garros: sbatte la racchetta e poi va dritto verso un tifoso
Si è interrotta al secondo turno la corsa di Luciano Darderi al Roland Garros 2026. Dopo il successo all'esordio su Sebastian Ofner, la testa di serie numero 14 del tabellone si è arreso a Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4. Esce di scena dunque un altro azzurro candidato ad arrivare in fondo, complice una prestazione di alto livello messa in mostra dall'argentino che ha giocato meglio i punti importanti del match. Anche qualche momento di nervosismo per Darderi, recente semifinalista agli Internazionali d'Italia, che nell'ultimo game della partita è addirittura andato faccia a faccia con un tifoso.
Darderi faccia a faccia con un tifoso
Nell'ultimo game della partita, quando Comesana si apprestava a servire per chiudere il match, uno spettatore ha mandato su tutte le furie Darderi. Sotto 5-4 30-0 nel quinto set contro, e dunque a due punti dalla sconfitta, l'azzurro ha prima scaraventato la racchetta a terra dopo un colpo sbagliato ed è poi andato a muso duro con un tifoso che gli aveva evidentemente rivolto una parola di troppo. Dopo aver richiamato lo spettatore, è stato lo stesso giudice di sedia a dover scendere per allontanare i due.