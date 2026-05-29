Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 29 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Darderi fuori di sé, hanno dovuto fermarlo al Roland Garros: sbatte la racchetta e poi va dritto verso un tifoso

Momenti di nervosismo nel match di secondo turno a Parigi per l'azzurro, eliminato al quinto set per mano di Francisco Comesana
2 min
TagsLuciano DarderiRoland Garros

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Luciano Darderi al Roland Garros 2026. Dopo il successo all'esordio su Sebastian Ofner, la testa di serie numero 14 del tabellone si è arreso a Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4. Esce di scena dunque un altro azzurro candidato ad arrivare in fondo, complice una prestazione di alto livello messa in mostra dall'argentino che ha giocato meglio i punti importanti del match. Anche qualche momento di nervosismo per Darderi, recente semifinalista agli Internazionali d'Italia, che nell'ultimo game della partita è addirittura andato faccia a faccia con un tifoso.

Darderi faccia a faccia con un tifoso

Nell'ultimo game della partita, quando Comesana si apprestava a servire per chiudere il match, uno spettatore ha mandato su tutte le furie Darderi. Sotto 5-4 30-0 nel quinto set contro, e dunque a due punti dalla sconfitta, l'azzurro ha prima scaraventato la racchetta a terra dopo un colpo sbagliato ed è poi andato a muso duro con un tifoso che gli aveva evidentemente rivolto una parola di troppo. Dopo aver richiamato lo spettatore, è stato lo stesso giudice di sedia a dover scendere per allontanare i due.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

RG, Berrettini e Arnaldi al terzo turnoSinner fuori al secondo turno di Parigi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS