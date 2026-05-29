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venerdì 29 maggio 2026
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Djokovic-Fonseca, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Nole per sfruttare la grande occasione dopo l'eliminazione di Jannik Sinner. Il brasiliano per conquistare il suo primo ottavo di finale Slam
2 min
TagsNovak Djokovicjoao fonsecaRoland Garros

Promette di regalare spettacolo la sfida generazionale tra Novak Djokovic, testa di serie numero 3 del tabellone, e Joao Fonseca, ventottesima forza del seeding, che mette in palio un posto per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il serbo, reduce dai successi sui giocatori di casa Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer, vorrà sfruttare la grande occasione per conquistare il 25° titolo della sua carriera dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, mentre il brasiliano cerca il suo primo ottavo di finale in un Major dopo le vittorie su Luka Pavlovic e Dino Prizmic.

Djokovic-Fonseca, orario e quando si gioca

La partita tra Djokovic e Fonseca, valida per il terzo turno del Roland Garros, è in programma venerdì 29 maggio sul Philippe Chatrier non prima delle ore 15:30.

I precedenti tra Djokovic e Fonseca

Tra i due giocatori non ci sono precedenti.

Dove vedere la partita in tv

Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.

Roland Garros, il monterpremi

PRIMO TURNO – €87.000

SECONDO TURNO –  €130.000

TERZO TURNO – €187.000

OTTAVI DI FINALE –  €285.000

QUARTI DI FINALE –  €470.000

SEMIFINALE – €750.000

FINALE –  €1.400.000

VITTORIA –  €2.800.000

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