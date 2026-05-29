Djokovic-Fonseca, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Promette di regalare spettacolo la sfida generazionale tra Novak Djokovic, testa di serie numero 3 del tabellone, e Joao Fonseca, ventottesima forza del seeding, che mette in palio un posto per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il serbo, reduce dai successi sui giocatori di casa Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer, vorrà sfruttare la grande occasione per conquistare il 25° titolo della sua carriera dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, mentre il brasiliano cerca il suo primo ottavo di finale in un Major dopo le vittorie su Luka Pavlovic e Dino Prizmic.
Djokovic-Fonseca, orario e quando si gioca
La partita tra Djokovic e Fonseca, valida per il terzo turno del Roland Garros, è in programma venerdì 29 maggio sul Philippe Chatrier non prima delle ore 15:30.
I precedenti tra Djokovic e Fonseca
Tra i due giocatori non ci sono precedenti.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000