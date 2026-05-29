Djokovic-Fonseca, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Promette di regalare spettacolo la sfida generazionale tra Novak Djokovic, testa di serie numero 3 del tabellone, e Joao Fonseca, ventottesima forza del seeding, che mette in palio un posto per gli ottavi di finale del Roland Garros. Il serbo, reduce dai successi sui giocatori di casa Giovanni Mpetshi Perricard e Valentin Royer, vorrà sfruttare la grande occasione per conquistare il 25° titolo della sua carriera dopo l'eliminazione di Jannik Sinner, mentre il brasiliano cerca il suo primo ottavo di finale in un Major dopo le vittorie su Luka Pavlovic e Dino Prizmic.