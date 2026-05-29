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venerdì 29 maggio 2026
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Sinner, il vero nemico è il caldo globale© EPA

Sinner, il vero nemico è il caldo globale

Leggi il commento al crollo fisico subìto da Sinner al Roland Garros durante la partita contro Cerundolo
Cristiano Gatti
1 min
TagssinnerTennis

Avevano appena scritto gli adoranti agiografi che Sinner ha un solo avversario, se stesso. Sarebbe escluso che qualcun altro possa batterlo, soltanto lui può perdere. Jim Courier, l’ex tennista americano, così lo descrive: «Jannik ha lo sguardo dell’assassino. Arriva alle spalle, senza farsi sentire e, bang, sei morto. Ti taglia la gola o ti fredda con un colpo di pistola, poco cambia, poi passa alla prossima vittima...».

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