Sinner, il vero nemico è il caldo globale

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Avevano appena scritto gli adoranti agiografi che Sinner ha un solo avversario, se stesso. Sarebbe escluso che qualcun altro possa batterlo, soltanto lui può perdere. Jim Courier, l’ex tennista americano, così lo descrive: «Jannik ha lo sguardo dell’assassino. Arriva alle spalle, senza farsi sentire e, bang, sei morto. Ti taglia la gola o ti fredda con un colpo di pistola, poco cambia, poi passa alla prossima vittima...».
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