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venerdì 29 maggio 2026
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Fiorello imita Sinner: "Giocare alle 12? Si va in piscina, mica a giocare con le pippe!"

Lo showman indossa i panni di un tennista azzurro e ne ha per tutti: "Sono arrabbiato... vi faccio due Wimbledon così!"
2 min
TagssinnerFiorelloRoland Garros

A leggere le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo, l'uscita di scena di Sinner dal Roland Garros è stata raccontata come un dramma, ma così non è stato per la "Pennicanza", la trasmissione di Fiorello e Biggio su Rai Radio 2, che ha riportato nella giusta dimensione la notizia di una sconfitta sportiva che ha fatto clamore perché rimediata dal numero 1 al mondo, scherzandoci su, ma senza risparmiare bordate a organizzazione francese e detrattori.

 

 

 "Alle 12 i numeri uno vanno in piscina"

Fiorello veste i panni di un tennista azzurro e ne ha per tutti: "Questi mangiabaguette mi hanno fatto giocare alle 12... a quell'ora i numeri uno vanno in piscina, a fare il bagno, a prendere il sole… mica a giocare con le pippe! Cerundolo? Non fosse stato per il coccolone avrei vinto facile… volevo dire all'allenatore del mio sparring partner, che ha esultato… esulta qua! Sono arrabbiato… ci vediamo a Wimbledon, vi faccio due Wimbledon così!".

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