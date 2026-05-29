Fiorello imita Sinner: "Giocare alle 12? Si va in piscina, mica a giocare con le pippe!"

A leggere le prime pagine dei quotidiani di tutto il mondo, l' uscita di scena di Sinner dal Roland Garros è stata raccontata come un dramma, ma così non è stato per la " Pennicanza ", la trasmissione di Fiorello e Biggio su Rai Radio 2, che ha riportato nella giusta dimensione la notizia di una sconfitta sportiva che ha fatto clamore perché rimediata dal numero 1 al mondo, scherzandoci su, ma senza risparmiare bordate a organizzazione francese e detrattori.

"Alle 12 i numeri uno vanno in piscina"

Fiorello veste i panni di un tennista azzurro e ne ha per tutti: "Questi mangiabaguette mi hanno fatto giocare alle 12... a quell'ora i numeri uno vanno in piscina, a fare il bagno, a prendere il sole… mica a giocare con le pippe! Cerundolo? Non fosse stato per il coccolone avrei vinto facile… volevo dire all'allenatore del mio sparring partner, che ha esultato… esulta qua! Sono arrabbiato… ci vediamo a Wimbledon, vi faccio due Wimbledon così!".