Al via la seconda edizione del Deutsche Bank ATV Legend Open all’Antico Tiro a Volo

Si è tenuta presso il prestigioso Circolo Antico Tiro a Volo la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Deutsche Bank ATV Legend Open . La manifestazione, che per il secondo anno consecutivo promette di far divertire il pubblico, vedrà scendere in campo i grandi protagonisti del tennis azzurro e internazionale degli ultimi decenni.

Il prestigioso parterre di campioni include Potito Starace (vincitore dello scorso anno), Paolo Lorenzi (finalista della prima edizione), Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Daniele Bracciali, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri, Gianluca Pozzi, Giorgio Galimberti ed il rumeno Adrian Ungur. L'incontro con la stampa, introdotto e brillantemente coordinato da Rebecca Olivieri, ha offerto importanti spunti sul presente e sul futuro dell'evento, alternando visioni strategiche, aspetti tecnici e toccanti momenti amarcord.

Gli interventi istituzionali e la visione europea

Ad aprire la serie di interventi è stato il Presidente del circolo ospitante, Giorgio Averni. Dopo essersi congratulato calorosamente con la macchina organizzativa, il Presidente ha lanciato una sfida ambiziosa per il futuro: lavorare affinché la manifestazione, nei prossimi anni, possa allargare i propri orizzonti e proiettarsi su una dimensione di livello europeo. La parola è poi passata a Luca D'Agostino, tra gli ideatori dell'evento, che ha voluto dedicare un ricordo commosso a due figure fondamentali per la nascita del progetto: Tommaso Poliandri e Luigi Capasso, quest'ultimo storico direttore ed editore della rivista Sport Club, che insieme a loro ha condiviso la visione e la genesi di questa manifestazione.

Il valore delle relazioni: il Title Sponsor

Il focus si è poi spostato sul valore della partnership con Deutsche Bank, title sponsor del torneo. Valeria Altomare, responsabile della divisione Private Banking dell'istituto, ha sottolineato come l'Antico Tiro a Volo rappresenti la sede ideale per intrecciare relazioni di qualità: "La nostra banca non sponsorizza eventi se non ritrova precise caratteristiche di ospitalità e concrete opportunità di networking. Questo torneo, grazie anche alla presenza dei grandi campioni in campo, incarna perfettamente lo spirito di condivisione che ricerchiamo."

La voce dei protagonisti e la direzione tecnica

In rappresentanza dei giocatori è intervenuto Vincenzo Santopadre, ex top 100 mondiale e stimato coach internazionale. Santopadre, che ha un legame storico profondo con l'Antico Tiro a Volo avendoci anche lavorato, si è detto entusiasta di ritrovare tanti amici sul campo e ha confermato la sua totale disponibilità nel supportare l'organizzazione con nuove idee. Subito dopo ha preso la parola Adriano Albanesi, Direttore Tecnico del tennis del circolo e già Direttore del rinomato torneo internazionale femminile che si disputa annualmente sui campi del circolo Antico Tiro a Volo. Albanesi ha fatto il punto sull'ottimo stato di preparazione tecnica del circolo in vista dei match.

L'intervento del CONI e della FITP Lazio

A dare ulteriore prestigio all'evento è stato l'intervento di Massimiliano Brocchi, membro della giunta CONI Lazio e Vicepresidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). Brocchi ha voluto esprimere le sue più vive congratulazioni alla struttura, sottolineandone il valore nel panorama sportivo locale: "Il Circolo Antico Tiro a Volo si conferma come una delle realtà più attive e dinamiche della Capitale. È un club che ha dimostrato una crescita straordinaria, in particolare dal punto di vista organizzativo e nella gestione di eventi di alto livello".

L'Archivio dei ricordi: aneddoti e dinastie del tennis

Momento emozionante legato alla memoria storica del tennis è stato affidato a MondoAce di Mario Laurenti, che ha catturato l'attenzione della platea raccontando una serie di aneddoti inediti sui campioni in tabellone:

Vincenzo Santopadre: è stata rievocata la storia della sua famiglia, che lo ha seguito ovunque nel mondo come durante l'indimenticabile trasferta di Coppa Davis contro la Spagna a Murcia, con il ricordo orgoglioso della mamma.

La dinastia Meneschincheri: un tributo speciale è stato dedicato al capostipite Carlo Meneschincheri, che ha saputo trasmettere la passione per il tennis ai suoi tre figli, oggi tutti stimati promotori di questo sport in ruoli diversi, Famiano, Marco (noto giornalista di SuperTennis) e Giorgio Meneschincheri (ideatore e fondatore della celebre manifestazione Tennis & Friends).

Terzo Tempo e prossimi appuntamenti

Al termine della conferenza stampa, l'atmosfera si è trasformata in un piacevole momento di convivialità. Tutti gli ospiti, i relatori e i protagonisti si sono intrattenuti a lungo, dialogando e scambiando idee, uniti dal comune denominatore di una profonda e condivisa passione per il tennis. Il countdown per l'evento è ormai iniziato.

Il programma ufficiale prevede due appuntamenti imperdibili:

Venerdì 5 giugno: l'esclusiva Cena di Gala, che darà ufficialmente il benvenuto ai protagonisti e agli sponsor.

Sabato 6 e domenica 7 giugno: le grandi sfide sul campo, dove i campioni del Deutsche Bank ATV Legend Open regaleranno spettacolo, colpi di classe e divertimento al pubblico presente.

L'appuntamento è sui campi dell'Antico Tiro a Volo per un weekend di grande tennis e memoria storica.