Cobolli-Svajda, ottavi di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Una partita che prometteva di riservare parecchie insidie contro la testa di serie numero 18 del tabellone Learner Tien, ma Flavio Cobolli ha saputo gestire da campione le condizioni del mezzogiorno parigino e l'impatto con il Philippe Chatrier, dove aveva giocato solamente una volta lo scorso anno nel terzo turno perso contro Alexander Zverev. Il tennista romano si è imposto con un netto 6-2 6-2 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco per approdare agli ottavi di finale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Dall'altra parte della rete troverà ora Zachary Svajda (n. 85 Atp), che ha eliminato al quinto set la testa di serie numero 25 del tabellone Francisco Cerundolo.
Cobolli-Svajda, orario e quando si gioca
La partita tra Cobolli e Svajda, valida per gli ottavi di finale del Roland Garros, è in programma lunedì 1 giugno con campo e orario ancora da definire.
I precedenti tra Cobolli e Svajda
Cobolli ha vinto l'unico precedente che risale agli ottavi di finale di Delray Beach 2024: 6-4 6-7(1) 6-2 il risultato finale.
Dove vedere la partita in tv
Il Roland-Garros viene trasmesso in diretta streaming su Eurosport 1, Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels. Non è prevista alcuna diretta tv.
Roland Garros, il monterpremi
PRIMO TURNO – €87.000
SECONDO TURNO – €130.000
TERZO TURNO – €187.000
OTTAVI DI FINALE – €285.000
QUARTI DI FINALE – €470.000
SEMIFINALE – €750.000
FINALE – €1.400.000
VITTORIA – €2.800.000