Una partita che prometteva di riservare parecchie insidie contro la testa di serie numero 18 del tabellone Learner Tien, ma Flavio Cobolli ha saputo gestire da campione le condizioni del mezzogiorno parigino e l'impatto con il Philippe Chatrier, dove aveva giocato solamente una volta lo scorso anno nel terzo turno perso contro Alexander Zverev. Il tennista romano si è imposto con un netto 6-2 6-2 6-3 in un'ora e 46 minuti di gioco per approdare agli ottavi di finale del Roland Garros per la prima volta in carriera. Dall'altra parte della rete troverà ora Zachary Svajda (n. 85 Atp), che ha eliminato al quinto set la testa di serie numero 25 del tabellone Francisco Cerundolo.