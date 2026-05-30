"Ho giocato con Calafiori", il pronostico di Cobolli sulla finale di Champions indispettisce i tifosi francesi. Poi cita Luis Enrique e...

Un siparietto divertente è andato in scena al Court Philippe-Chatrier di Parigi con Flavio Cobolli protagonista. L'azzurro numero 13 al mondo ha appena battuto d'autorità Learner Tien in tre set qualificandosi per gli ottavi del Roland Garros . Dopo aver salutato il rivale e presi gli applausi del pubblico, il romano si è poi nuovamente diretto verso il centro del campo per l'intervista di rito post partita. Incalzato dalle domande di Marion Bartoli, Flavio ha subito messo le cose in chiaro: "Oggi sono felice ma non parliamo di tennis, oggi c'è la finale di Champions League tra Arsenal e Psg", ha detto un divertito Cobolli.

Cobolli, il siparietto con i tifosi francesi tra Calafiori e Luis Enrique

"Sapete, io ho giocato nelle giovanili della Roma con Calafiori e quindi per me sarà una partita speciale", ha detto Cobolli facendo partire qualche fischio dagli spalti. "Calma, lasciatemi finire", ha subito chiarito l'azzurro. "Amo anche il Psg per via di Luis Enrique che è stato un allenatore della Roma. Quindi spero di vedere una grande finale e per favore, in caso di vittoria del Psg, fate piano perché avrei bisogno di dormire stanotte", ha concluso Cobolli 'facendo pace' con i permalosi tifosi francesi.