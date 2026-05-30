Arnaldi come Berrettini, batte Collignon al tie-break dopo quasi 5 ore: tre italiani agli ottavi al Roland Garros!
Matteo Arnaldi approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Il venticinquenne sanremese ha superato il belga numero 62 del mondo Raphael Collignon con il punteggio di 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 7-6(4) dopo poco più di cinque ore di gioco diventando il terzo italiano a raggiungere la seconda settimana dell'edizione 2026 dello Slam parigino dopo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, anche lui uscito vincitore al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana. In quello che sarà il suo terzo ottavo di finale Slam della carriera, Arnaldi affronterà il vincitore della sfida tra Frances Tiafoe e Jaime Faria.
Il riassunto della partita
Arnaldi parte forte e fa suo il primo set grazie al break arrivato nel quarto gioco. L'azzurro riesce per primo a strappare il servizio anche nel secondo set, ma arriva la reazione di Collignon che allunga il parziale al tie-break dove si impone per 7 punti a 5 dopo aver mancato due set point in risposta nel decimo gioco. Il belga si porta anche avanti mandando in archivio la terza frazione per 7-5. Arnaldi non molla però e rimonta prima pareggiando i conti e poi imponendosi al super tie-break del quinto set, dominato per 10 punti a 4.