Arnaldi come Berrettini, batte Collignon al tie-break dopo quasi 5 ore: tre italiani agli ottavi al Roland Garros!

Matteo Arnaldi approda agli ottavi di finale del Roland Garros. Il venticinquenne sanremese ha superato il belga numero 62 del mondo Raphael Collignon con il punteggio di 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 7-6(4) dopo poco più di cinque ore di gioco diventando il terzo italiano a raggiungere la seconda settimana dell'edizione 2026 dello Slam parigino dopo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, anche lui uscito vincitore al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana. In quello che sarà il suo terzo ottavo di finale Slam della carriera, Arnaldi affronterà il vincitore della sfida tra Frances Tiafoe e Jaime Faria.