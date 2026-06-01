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lunedì 1 giugno 2026
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1° Set6/1/2026, ore 2:40:
Juan Manuel Cerundolo Ranking: 56
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Matteo Berrettini Ranking: 105

Berrettini-Cerundolo diretta Roland Garros: segui l'ottavo di finale dell'azzurro. Tennis oggi LIVE

Dopo la vittoriosa maratona contro Comesana, Matteo torna in campo per 'vendicare' Sinner e conquistare un posto ai quarti
Valerio Minutiello
4 min
TagsRoland Garros 2026BerrettiniCerundolo
Aggiorna

Matteo Berrettini ci riprova. Dopo la maratona di oltre 5 ore vinta contro Comesana, il romano ha l'occasione di conquistarsi i quarti di finale del Roland Garros. Rivale di turno sarà un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco, balzato agli onori delle cronache per aver eliminato Sinner, approfittando delle precarie condizioni del numero 1 del mondo. Si gioca al Suzanne-Lenglen: segui la diretta e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio

 

 

17:15

Berrettini lascia a zero Cerundolo

Game super aggressivo di Berrettini, che non lascia scampo a Cerundolo: turno di battuta a zero e Matteo allunga sul 5-2 nel primo set. 

17:13

Berrettini-Cerundolo 4-2 nel primo set

Cerundolo va sotto 0-30, ma poi mette a segno quattro punti consecutivi e tiene il servizio. 

17:09

Berrettini avanti 4-1 nel primo set con Cerundolo

Berrettini mette a segno quattro punti consecutivi, dopo essere andato sotto 0-30 e blocca così il momento positivo di Cerundolo, che poteva essere pericoloso. 

17:05

Berrettini sciupa tre palle break

Cerundolo va sotto 0-40, commettendo anche un altro doppio fallo, ma poi riesce a recuperare e portare a casa il game ai vantaggi. Grande occasione non sfruttata da Berrettini. 

16:59

Berrettini consolida il break: 3-0

Ancora un game ai vantaggi, Berrettini va subito sotto poi rimonta 40-15, ma si fa riprendere sul 40 pari. Questa volta però ai vantaggi Matteo non concede nulla e consolida il break. 

16:55

Break Berrettini: 2-0 con Cerundolo

Subito break Berrettini, Cerundolo commette un doppio fallo e gioca male il suo primo game al servizio. Bravissimo Matteo ad approfittarne.

16:51

Primo game lunghissimo: 9 minuti!

Subito un game durissimo durato nove minuti. Berrettini deve lottare e annullare una palla break a Cerundolo. 

16:36

Berrettini e Cerundolo sono in campo

Berrettini e Cerundolo sono scesi in campo e stanno facendo il riscaldamento.

16:29

Berrettini e Cerundolo tra poco in campo

Manca poco ormai. Matteo sta per scendere in campo sul Suzanne-Lenglen.

16:18

Cerundolo viene da una maratona con Landaluce

Juan Manuel Cerundolo arriva da una vera e propria maratona: ha lottato per cinque set contro Martin Landaluce, in una partita durata 5 ore e 58 minuti, la terza più lunga di sempre al Roland Garros.

15:48

Si allunga al terzo anche Keys-Shnaider: tarda ancora Berrettini

Dopo aver rapidamente vinto il primo set, Shnaider subisce il ritorno di Keys: tarda ancora l'inizio della sfida tra Berrettini e Cerundolo.

15:42

Match 'maratona' Kalinskaya-Potapova, Berrettini slitta di un paio d'ore

L'inizio di Berrettini-Cerundolo era schedulato intorno alle 14, ma nessuno si aspettava che la sfida Kalinskaya-Potapova, che aveva aperto la serie dei match sul Suzanne-Lenglen sarebbe durata quasi tre ore. Programma stravolto, con Keys-Shnaider in corso di svolgimento.

15:35

Berrettini-Cerundolo, come seguirla in tv e streaming

Berrettini e Cerundolo scenderanno in campo dopo la sfida del torneo femminile tra l'americana Keys e la russa Shnaider. Ecco come seguirla in tv e streaming.

Suzanne-Lenglen - Roland Garros

 

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