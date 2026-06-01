Berrettini-Cerundolo diretta Roland Garros: segui l'ottavo di finale dell'azzurro. Tennis oggi LIVE
Matteo Berrettini ci riprova. Dopo la maratona di oltre 5 ore vinta contro Comesana, il romano ha l'occasione di conquistarsi i quarti di finale del Roland Garros. Rivale di turno sarà un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco, balzato agli onori delle cronache per aver eliminato Sinner, approfittando delle precarie condizioni del numero 1 del mondo. Si gioca al Suzanne-Lenglen: segui la diretta e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio
17:15
Berrettini lascia a zero Cerundolo
Game super aggressivo di Berrettini, che non lascia scampo a Cerundolo: turno di battuta a zero e Matteo allunga sul 5-2 nel primo set.
17:13
Berrettini-Cerundolo 4-2 nel primo set
Cerundolo va sotto 0-30, ma poi mette a segno quattro punti consecutivi e tiene il servizio.
17:09
Berrettini avanti 4-1 nel primo set con Cerundolo
Berrettini mette a segno quattro punti consecutivi, dopo essere andato sotto 0-30 e blocca così il momento positivo di Cerundolo, che poteva essere pericoloso.
17:05
Berrettini sciupa tre palle break
Cerundolo va sotto 0-40, commettendo anche un altro doppio fallo, ma poi riesce a recuperare e portare a casa il game ai vantaggi. Grande occasione non sfruttata da Berrettini.
16:59
Berrettini consolida il break: 3-0
Ancora un game ai vantaggi, Berrettini va subito sotto poi rimonta 40-15, ma si fa riprendere sul 40 pari. Questa volta però ai vantaggi Matteo non concede nulla e consolida il break.
16:55
Break Berrettini: 2-0 con Cerundolo
Subito break Berrettini, Cerundolo commette un doppio fallo e gioca male il suo primo game al servizio. Bravissimo Matteo ad approfittarne.
16:51
Primo game lunghissimo: 9 minuti!
Subito un game durissimo durato nove minuti. Berrettini deve lottare e annullare una palla break a Cerundolo.
16:36
Berrettini e Cerundolo sono in campo
Berrettini e Cerundolo sono scesi in campo e stanno facendo il riscaldamento.
16:29
Berrettini e Cerundolo tra poco in campo
Manca poco ormai. Matteo sta per scendere in campo sul Suzanne-Lenglen.
16:18
Cerundolo viene da una maratona con Landaluce
Juan Manuel Cerundolo arriva da una vera e propria maratona: ha lottato per cinque set contro Martin Landaluce, in una partita durata 5 ore e 58 minuti, la terza più lunga di sempre al Roland Garros.
15:48
Si allunga al terzo anche Keys-Shnaider: tarda ancora Berrettini
Dopo aver rapidamente vinto il primo set, Shnaider subisce il ritorno di Keys: tarda ancora l'inizio della sfida tra Berrettini e Cerundolo.
15:42
Match 'maratona' Kalinskaya-Potapova, Berrettini slitta di un paio d'ore
L'inizio di Berrettini-Cerundolo era schedulato intorno alle 14, ma nessuno si aspettava che la sfida Kalinskaya-Potapova, che aveva aperto la serie dei match sul Suzanne-Lenglen sarebbe durata quasi tre ore. Programma stravolto, con Keys-Shnaider in corso di svolgimento.
15:35
Berrettini-Cerundolo, come seguirla in tv e streaming
Berrettini e Cerundolo scenderanno in campo dopo la sfida del torneo femminile tra l'americana Keys e la russa Shnaider. Ecco come seguirla in tv e streaming.
Suzanne-Lenglen - Roland Garros