Berrettini-Cerundolo diretta Roland Garros: segui l'ottavo di finale dell'azzurro. Tennis oggi LIVE

Matteo Berrettini ci riprova. Dopo la maratona di oltre 5 ore vinta contro Comesana, il romano ha l'occasione di conquistarsi i quarti di finale del Roland Garros . Rivale di turno sarà un altro argentino, Juan Manuel Cerundolo , fratello di Francisco, balzato agli onori delle cronache per aver eliminato Sinner, approfittando delle precarie condizioni del numero 1 del mondo. Si gioca al Suzanne-Lenglen: segui la diretta e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport-Stadio

17:15

Berrettini lascia a zero Cerundolo

Game super aggressivo di Berrettini, che non lascia scampo a Cerundolo: turno di battuta a zero e Matteo allunga sul 5-2 nel primo set.

17:13

Berrettini-Cerundolo 4-2 nel primo set

Cerundolo va sotto 0-30, ma poi mette a segno quattro punti consecutivi e tiene il servizio.

17:09

Berrettini avanti 4-1 nel primo set con Cerundolo

Berrettini mette a segno quattro punti consecutivi, dopo essere andato sotto 0-30 e blocca così il momento positivo di Cerundolo, che poteva essere pericoloso.

17:05

Berrettini sciupa tre palle break

Cerundolo va sotto 0-40, commettendo anche un altro doppio fallo, ma poi riesce a recuperare e portare a casa il game ai vantaggi. Grande occasione non sfruttata da Berrettini.

16:59

Berrettini consolida il break: 3-0

Ancora un game ai vantaggi, Berrettini va subito sotto poi rimonta 40-15, ma si fa riprendere sul 40 pari. Questa volta però ai vantaggi Matteo non concede nulla e consolida il break.

16:55

Break Berrettini: 2-0 con Cerundolo

Subito break Berrettini, Cerundolo commette un doppio fallo e gioca male il suo primo game al servizio. Bravissimo Matteo ad approfittarne.

16:51

Primo game lunghissimo: 9 minuti!

Subito un game durissimo durato nove minuti. Berrettini deve lottare e annullare una palla break a Cerundolo.

16:36

Berrettini e Cerundolo sono in campo

Berrettini e Cerundolo sono scesi in campo e stanno facendo il riscaldamento.

16:29

Berrettini e Cerundolo tra poco in campo

Manca poco ormai. Matteo sta per scendere in campo sul Suzanne-Lenglen.

16:18

Cerundolo viene da una maratona con Landaluce

Juan Manuel Cerundolo arriva da una vera e propria maratona: ha lottato per cinque set contro Martin Landaluce, in una partita durata 5 ore e 58 minuti, la terza più lunga di sempre al Roland Garros.

15:48

Si allunga al terzo anche Keys-Shnaider: tarda ancora Berrettini

Dopo aver rapidamente vinto il primo set, Shnaider subisce il ritorno di Keys: tarda ancora l'inizio della sfida tra Berrettini e Cerundolo.

15:42

Match 'maratona' Kalinskaya-Potapova, Berrettini slitta di un paio d'ore

L'inizio di Berrettini-Cerundolo era schedulato intorno alle 14, ma nessuno si aspettava che la sfida Kalinskaya-Potapova, che aveva aperto la serie dei match sul Suzanne-Lenglen sarebbe durata quasi tre ore. Programma stravolto, con Keys-Shnaider in corso di svolgimento.

15:35

Berrettini-Cerundolo, come seguirla in tv e streaming

Berrettini e Cerundolo scenderanno in campo dopo la sfida del torneo femminile tra l'americana Keys e la russa Shnaider. Ecco come seguirla in tv e streaming.

Suzanne-Lenglen - Roland Garros