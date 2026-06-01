Zverev infastidito: "Io favorito al Roland Garros senza Sinner? Prendo il telefono e..."

Dopo l'eliminazione di Jannik Sinner , uscito di scena per mano di Juan Manuel Cerundolo a causa di un problema fisico accusato quando si trovava ad un solo game dal successo, la corsa al titolo del Roland Garros è ora più aperta che mai. Con l'eliminazione di Novak Djokovic, in tabellone sono inoltre rimasti in gara solamente giocatori che non hanno mai vinto un titolo del Grande Slam. La testa di serie più alta in main draw è il numero due del seeding Alexander Zverev , che ha già disputato tre finali Major, di cui una proprio a Parigi, senza però mai riuscire a vincere. La pressione è infatti tutta sulle spalle del tedesco, che ha la grande occasione per sbloccarsi.

Zverev: "Il mio telefono è spento"

Dopo la vittoria su Jesper de Jong agli ottavi di finale, Zverev ha parlato così in conferenza stampa: "Sono il favorito per la prima volta in uno Slam? Darò la stessa risposta di due giorni fa. Mi concentrerò solo sulla prossima partita: è l'unica cosa che posso controllare. Mi sono focalizzato su de Jong e ho giocato una bella partita. Ho vinto. Ora penserò a Jodar sperando di giocare un'altra buona partita. Questa è la mia unica preoccupazione in questo momento. Il mio telefono è spento, ma lo è stato negli ultimi sette anni durante gli Slam. Non uso i social media ora. Sto gestendo bene la situazione e farò il possibile per continuare su questa strada. Quella di oggi è stata una buona partita. Credo di aver trovato il ritmo dopo essere stato sotto 0-3 e penso sia stato un match solido da parte mia".