Cobolli e la Roma, perché Flavio non abbandona il suo abbonamento in Curva Sud: "La sceglierei ogni giorno"

Flavio Cobolli e la Roma, un amore sincero. Il tennista azzurro, che domani si gioca l'accesso alla finale del Roland Garros con l'amico Arnaldi, non ha solo il lupetto tatuato. Non ha solo la faccia tosta di dire ai francesi, freschi campioni d'Europa, di godersela perché l'anno prossimo in Champions ci sarà anche la Roma. Ma ha un legame reale con la squadra del cuore: in un mondo in cui tanti chiedono biglietti omaggi Cobolli e suo fratello pagano l'abbonamento in Curva Sud laterale da anni . Non che abbia problemi, Flavio, a pagare i 300 euro scarsi della tessera, ma ci sono tanti personaggi noti con le stesse possibilità che economiche che non lo fanno. Cobolli no, il suo è un amore sincero. E disinteressato. C'è un'intervista, che L'Equipe ha pubblicato un paio di giorni fa, in cui Cobolli racconta di questo amore. Con parole che, secondo i social francesi, "sono arrivate direttamente dal cuore". Eccole: "Sono cresciuto in una famiglia di tifosi della Roma. Andavamo sempre allo stadio tutti insieme, abbiamo l'abbonamento stagionale. Ho sempre amato guardare le partite di calcio. Giocavo anche molto con mio padre e ho iniziato a giocare a calcio a 5 anni. A 9 anni la Roma mi ha chiamato per entrare nel loro vivaio e ho giocato lì per cinque anni. Ma a un certo punto ho dovuto scegliere e ho preferito il tennis. Mi piace ancora giocare a calcio, ma è uno sport in cui non puoi controllare tutto da solo".

Cobolli e le parole da brividi per la Roma

L'intervista, realizzata alcune settimane fa a Montpellier, racconta molto del carattere di Flavio: legatissimo alle sue origini, innamorato delle abitudini più semplici come andare allo stadio con gli amici di una vita. Dopo questo splendido percorso parigino la sua popolarità aumenterà ma, poco ma sicuro, a settembre, impegni permettendo, sarà ancora lì, in Sud laterale, a tifare: "Mia madre è fiorentina e io sono nato lì. I miei genitori si sono conosciuti lì; vivevano nello stesso palazzo e sono cresciuti insieme. Abbiamo trascorso un anno a Firenze e poi ci siamo trasferiti a Roma perché mio padre ha trovato lavoro lì. Ma una parte della mia famiglia viveva già in città. Il nonno di mio padre era un tifoso della Roma e noi abbiamo portato avanti la tradizione. Amo anche la Fiorentina, ma sceglierei la Roma ogni giorno". L'amicizia con Bove e Calafiori, suoi ex compagni, nasce a Trigoria e resiste ancora oggi. Così come la voglia di sentirsi uno dei tanti dentro uno stadio: "Siamo sempre in parecchi. È come per il tennis, mi piace avere gente intorno. Di solito vado con mio fratello, ma il più delle volte ci sono anche altre persone con noi. Siamo un gruppo di amici, ma ci sono anche mio nonno, mia nonna, mio ​​padre e mia madre. E se sono dall'altra parte del mondo metto la sveglia anche alle due di notte per vedere la partita. Ho il lupo della Roma tatuato sul braccio - ha detto ancora Cobolli a L'Equipe -. Mio padre ha lo stesso tatuaggio, mio ​​fratello se lo farà un giorno, ma è ancora un po' troppo piccolo. Ho anche una citazione di Daniele De Rossi. Ho la maglia del mio migliore amico Edoardo Bove tatuata sul braccio. Nel mio corpo ci sono riferimenti all'AS Roma dappertutto. Ho molte maglie di diverse squadre ma in genere dormo con quella della Roma". Domanda finale: cosa sceglierebbe tra un titolo Slam e la vittoria dello scudetto? Cobolli è onesto: "Ovviamente sceglierei un titolo del Grande Slam perché è il mio lavoro ma anche la mia più grande passione. Ma se mi chiedeste di scegliere tra qualsiasi altra cosa e uno scudetto per la Roma, sceglierei la Roma". Parole, ma anche fatti.

Sei anni fa a Parigi

Oltre all'abbonamento in Sud c'è un precedente che riguarda proprio Parigi. Nel 2020 in coppia con lo svizzero Stricker vince il doppio juniores al Roland Garros. I colori della Roma, quando festeggia quella che fino a quel momento è la vittoria più importante della sua carriera, sono con lui. Prende la sciarpa direttamente sulla terra rossa: foto virale, i tifosi impazziscono. “Non era niente di preparato - racconterà poi dall’aeroporto mentre aspettava il volo per tornare -, semplicemente quando ho esultato con mio padre lui mi ha dato per prima cosa la sciarpa giallorossa. Sa quanto ci tengo, siamo entrambi molto tifosi e ci è venuto naturale”. Sono trascorsi sei anni, il ragazzino è diventato grande ma la voglia di Roma è sempre lì. In Curva Sud laterale, in mezzo agli amici di una vita. Per la tribuna Vip c'è tempo.