Roland Garros, Andreeva è la prima finalista: sconfitta Kostyuk
Mirra Andreeva è la prima finalista del Roland Garros. La tennista russa, testa di serie numero 8 del tabellone, ha dominato la sfida con la quindicesima forza del seeding Marta Kostyuk riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Classe 2007, Andreeva è così diventata la quinta finalista più giovane del singolare femminile a Parigi negli ultimi 30 anni e la prima giocatrice nata dopo il 2005 a raggiungere una finale di un torneo del Grande Slam. In finale sarà sfida con la vincente del match fra Diana Shnaider e Maja Chwalinska.
Il riassunto del match
Parte subito fortissimo Andreeva, che nel primo set scappa sul 4-0. Cancellando cinque palle break, Kostyuk muove il punteggio, ma la russa strappa ancora la battuta all'avversaria e manda in archivio il parziale d'apertura. Stesso copione anche nel secondo, dove Andreeva allunga sul 3-0. L'ucraina riesce ad avvcinarsi fino al 4-3, ma il break dell'ottavo game consegna praticamente la vittoria alla diciannovenne russa. Come accade ormai di consueto, al termine della sfida non c'è stata la stretta di mano tra le due giocatrici.