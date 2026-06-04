Roland Garros, Andreeva è la prima finalista: sconfitta Kostyuk

Mirra Andreeva è la prima finalista del Roland Garros. La tennista russa, testa di serie numero 8 del tabellone, ha dominato la sfida con la quindicesima forza del seeding Marta Kostyuk riuscendo ad imporsi con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un'ora e 16 minuti di gioco. Classe 2007, Andreeva è così diventata la quinta finalista più giovane del singolare femminile a Parigi negli ultimi 30 anni e la prima giocatrice nata dopo il 2005 a raggiungere una finale di un torneo del Grande Slam. In finale sarà sfida con la vincente del match fra Diana Shnaider e Maja Chwalinska.