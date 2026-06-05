Agassi, rispetta Sinner e il suo team. O dimentichi quando allenavi Djokovic e andava ko?

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Anche i Grandi steccano gli smash, ma il guaio è che insistono. Intervistato da TNT sports, a proposito dell'eliminazione di Sinner a Parigi, Andre Agassi , 56 anni, ha sentenziato: "Non c’è nessuna scusa per andare a sbattere contro un muro dopo un’ora e 45 minuti. Sinner deve capire che cosa cambiare. Io non so niente della sua preparazione, so solo che può giocare cinque
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