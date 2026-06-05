Finale Coppa Italia, finale Internazionali Roma e campionato: tutte le date di maggio a Roma per evitare il caos
Ha creato non pochi disagi e discussioni qualche settimana fa la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia del derby tra Roma e Lazio di Serie A che ha costretto la Lega ad anticipare alle 12:00 l'inizio della partita in scena allo Stadio Olimpico per consentire il deflusso dei tifosi prima del via della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud in programma alle 17:00 sul Campo Centrale del Foro Italico. Altre polemiche si erano sollevate dopo che i fuochi d'artificio dei festeggiamenti della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio avevano costretto all'interruzione la partita tra Luciano Darderi e Rafael Jodar per i fumi che impedivano il funzionamento del sistema di chiamate elettronico. Eventi che non dovrebbero però ripetersi nel 2027 in virtù del nuovo calendario di Serie A.
Le date del calendario di Serie A e Coppa Italia
Tanti di questi disagi sono destinati a non ripetersi nel 2027 in virtù delle date del nuovo calendario di Serie A. Nel weekend del 16 maggio, quello in cui è in programma la finale degli Internazionali d'Italia, allo Stadio Olimpico si giocherà Lazio-Udinese, valida per la 36ª giornata di Serie A. La finale di Coppa Italia è invece in programma mercoledì 19 maggio, quando il "1000" romano sarà già terminato da tre giorni.