Finale Coppa Italia, finale Internazionali Roma e campionato: tutte le date di maggio a Roma per evitare il caos

Ha creato non pochi disagi e discussioni qualche settimana fa la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia del derby tra Roma e Lazio di Serie A che ha costretto la Lega ad anticipare alle 12:00 l'inizio della partita in scena allo Stadio Olimpico per consentire il deflusso dei tifosi prima del via della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud in programma alle 17:00 sul Campo Centrale del Foro Italico. Altre polemiche si erano sollevate dopo che i fuochi d'artificio dei festeggiamenti della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio avevano costretto all'interruzione la partita tra Luciano Darderi e Rafael Jodar per i fumi che impedivano il funzionamento del sistema di chiamate elettronico. Eventi che non dovrebbero però ripetersi nel 2027 in virtù del nuovo calendario di Serie A.