Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 5 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Finale Coppa Italia, finale Internazionali Roma e campionato: tutte le date di maggio a Roma per evitare il caos

Nel 2027 saranno decisamente minori i disagi nel weekend in cui è in programma la finale maschile del Masters 1000 al Foro Italico
2 min
TagsInternazionali d'ItaliaSerie ACalendario

Ha creato non pochi disagi e discussioni qualche settimana fa la sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia del derby tra Roma e Lazio di Serie A che ha costretto la Lega ad anticipare alle 12:00 l'inizio della partita in scena allo Stadio Olimpico per consentire il deflusso dei tifosi prima del via della sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud in programma alle 17:00 sul Campo Centrale del Foro Italico. Altre polemiche si erano sollevate dopo che i fuochi d'artificio dei festeggiamenti della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio avevano costretto all'interruzione la partita tra Luciano Darderi e Rafael Jodar per i fumi che impedivano il funzionamento del sistema di chiamate elettronico. Eventi che non dovrebbero però ripetersi nel 2027 in virtù del nuovo calendario di Serie A.

Le date del calendario di Serie A e Coppa Italia

Tanti di questi disagi sono destinati a non ripetersi nel 2027 in virtù delle date del nuovo calendario di Serie A. Nel weekend del 16 maggio, quello in cui è in programma la finale degli Internazionali d'Italia, allo Stadio Olimpico si giocherà Lazio-Udinese, valida per la 36ª giornata di Serie A. La finale di Coppa Italia è invece in programma mercoledì 19 maggio, quando il "1000" romano sarà già terminato da tre giorni. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cobolli accompagna Arnaldi in conferenzaAgassi, rispetta Sinner e il suo team

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS